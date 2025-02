Aposentados do INSS: Carnaval afeta calendário e muda as datas de pagamento Feriado também interrompe os repasses de até R$ 1.518 para pensionistas e beneficiários de auxílios; veja como ficam os depósitos Economia|Do R7 25/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h02 ) twitter

Calendário do INSS: parte dos aposentados e pensionistas recebe só após o Carnaval PATRÍCIA SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO – 03.09.2007

Os aposentados do INSS, pensionistas e demais beneficiários de auxílios serão afetados pela suspensão dos serviços bancários e da Previdência no feriado do Carnaval, conforme calendário de pagamento divulgado pelo governo na última segunda-feira (24).

Os repasses para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518) vão até o dia 12 de março. Em resumo, as aposentadorias e pensões serão pagas até quase a metade do próximo mês.

O dinheiro referente a fevereiro começou a cair na conta dos beneficiários ontem, quando segurados com cartão final 1 receberam. O calendário considera o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

O calendário do INSS prevê uma pausa nos pagamentos entre 3 e 5 de março devido ao feriado — as agências do INSS e bancos permanecerão fechados e só reabrem dia 5 após o meio-dia. A regra considera dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento.

Pagamento do INSS: como consultar?

Para saber o valor do benefício, basta acessar, via internet, o site Meu INSS. Após entrar com login e senha, o usuário precisa clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício, indica o instituto.

Outra opção é consultar por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. O beneficiário precisa fazer login, com senha, para acessar todos os serviços disponíveis e o histórico das informações.

Calendário de pagamentos do INSS para até um salário mínimo:

Final 1: pagamento em 24/2

Final 2: pagamento em 25/2

Final 3: pagamento em 26/2

Final 4: pagamento em 27/2

Final 5: pagamento em 28/2

Final 6: pagamento em 6/3

Final 7: pagamento em 7/3

Final 8: pagamento em 10/3

Final 9: pagamento em 11/3

Final 0: pagamento em 12/3

Aposentadoria acima do piso nacional

Quem ganha mais que um salário mínimo de aposentadoria ou pensão passa a receber o benefício de fevereiro a partir do dia 6 de março, quinta-feira depois do Carnaval. Neste dia, os beneficiários com cartões finais 1 e 6 vão receber o recurso.

Calendário de pagamentos do INSS acima do salário mínimo:

Final 1 e 6: pagamento em 6/3

Final 2 e 7: pagamento em 7/3

Final 3 e 8: pagamento em 10/3

Final 4 e 9: pagamento em 11/3

Final 5 e 0: pagamento em 12/3

