Balança comercial tem déficit de US$ 324 milhões em fevereiro, menor resultado desde 2022

Resultado foi divulgado nesta sexta Vosmar Rosa/MPOR

A balança comercial do Brasil fechou o mês de fevereiro com saldo negativo de US$ 324 milhões. O resultado, menor registrado desde janeiro de 2022, foi alcançado com exportações de US$ 22,929 bilhões (R$ 137,5 bilhões) e importações de US$ 23,253 bilhões (R$ 139,5 bilhões). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) .

Comparado ao mesmo mês do ano passado, as exportações caíram 1,8%, e as importações registraram alta de 27,6%. Em relação ao acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 48,25 bilhões, o que representa uma queda de 3,6%. Por fim, também comparado a 2024, as importações somaram US$ 46,32 bilhões, um aumento de 19,6%.

Segundo a pasta, as exportações para os Estados Unidos cresceram 22,9%, para a Argentina 54,0% e para o Canadá 44,2%. Em contrapartida, houve quedas nas exportações para a China (21,6%), Emirados Árabes Unidos (49,6%) e Coreia do Sul (56,5%).

Por setores

No levantamento por setores, a agropecuária e indústria de transformação registraram crescimento de 1,3% e 8,1% nas exportações, respectivamente, comparado ao mesmo mês de 2024. Na contramão, a indústria extrativa teve uma queda de 26,4%.

‌



Nas importações, a tendência de crescimento seguiu nos setores da agropecuária (30,4%) e indústria de transformação (31%). Já a indústria extrativa continuou em queda, com 18,9%.

Segundo o MDIC, a combinação destes resultados levou a uma diminuição das exportações e aumento das importações. Os produtos que puxaram os resultados foram principalmente:

‌



• Diminuição de produtos como soja e milho não moído, exceto milho doce, minério de ferro e seus concentrados, minérios de metais preciosos e minérios de alumínio (exportações).

• Movimento de crescimento em produtos como cacau em bruto ou torrado, látex, borracha natural, plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes, veículos automóveis para transporte de mercadorias e máquinas de processamento automático de dados (importação).