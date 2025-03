Preços de alimentos: Lupion diz que isenção de impostos não traz ‘efeito imediato’ a consumidores Presidente da Frente da Agropecuária aponta necessidade de adesão de governos estaduais e critica falta de diálogo com setor Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 13h15 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h52 ) twitter

O deputado Pedro Lupion (PP-PR) é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O anúncio da isenção de impostos para alimentos da cesta básica feito pelo governo não terá efeito imediato para os consumidores. A avaliação é do deputado Pedro Lupion (PP-PR), que preside a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária).

Em comunicado enviado à reportagem, nesta sexta-feira (7), Lupion afirma que uma redução efetiva depende da adesão na diminuição de tributos por parte de governos estaduais. O deputado também considera que faltou diálogo com o setor nas negociações por alternativas.

“Essas medidas apresentadas pelo governo federal não garantem efeito imediato, especialmente quando parte dessas medidas depende da adesão de governos estaduais”, diz. “A colheita da safra vai regular o mercado em dois meses, menos tempo do que as medidas anunciadas levarão para trazer impacto para os consumidores”, completa, em outro momento.

O presidente da FPA também considera que outras ações, como a redução temporária em insumos essenciais - como trigo e óleo vegetal - e uma análise tributária ligada à produção agrícola seriam mais eficazes para a redução nos precisos.

”Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, a lei da revisão de tributação sobre insumos agrícolas são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores”, avalia.

A posição de Lupion vem um dia após o governo federal decidir zerar a tarifa de importação sobre alimentos, como carne, café, açúcar, milho e azeite. A medida foi indicada como uma forma de conter a inflação dos alimentos.

Além disso, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos estados que deixem de cobrar impostos sobre itens da cesta básica. A expectativa é que as alíquotas zero de importação sejam aplicadas nos próximos dias.