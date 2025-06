Banco Mundial: expansão do Brasil deve cair em um terço, para 2,4% em 2025 e 2,2% em 2026 Queda no ritmo de crescimento deve ser causada pelos juros altos e menor apoio fiscal, alerta organismo Economia|Do Estadão Conteúdo 10/06/2025 - 13h02 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juros altos e menor apoio fiscal devem causar menor ritmo de crescimento Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Mundial espera que o ritmo de crescimento da economia brasileira desacelere. O PIB (Produto Interno Bruto) doméstico deve crescer 2,4% neste ano e 2,2% no próximo, o que representa uma queda de um terço em relação ao avanço de 3,4% visto no ano passado, conforme as novas projeções da organização, divulgadas nesta terça-feira (10).

O menor ritmo de crescimento deve ser causado pelos juros altos e menor apoio fiscal, segundo o Banco Mundial. “As políticas monetárias restritivas do país e o apoio fiscal limitado pesarão sobre os investimentos e os gastos dos consumidores”, alerta o organismo, com sede em Washington, nos Estados Unidos.

Por sua vez, o crescimento da América Latina e Caribe deve se manter estável em 2025 e 2026, com índices de 2,3% e 2,4%, respectivamente, projeta o Banco Mundial. O organismo revisou suas projeções para baixo de mais da metade das economias da região, sendo que a maioria deve desacelerar o passo, a exemplo do Brasil, exceto Argentina, Colômbia, Equador e Caribe.

Um dos países que sofreu uma revisão significativa nas projeções foi o México, que tende a ser o mais afetado pelas novas políticas comerciais dos Estados Unidos na gestão do presidente Donald Trump. O Banco Mundial projeta que o PIB mexicano cresça apenas 0,2% em 2025, um corte de 1,3 ponto porcentual em relação à projeção anterior, mas retorne para um patamar de alta de 1,1% em 2026.

‌



“O aumento das barreiras comerciais e dos níveis de incerteza no mundo todo estão pesando sobre a atividade comercial na América Latina e Caribe, principalmente no que diz respeito a exportações, investimentos e canais de confiança”, avalia o Banco Mundial, em relatório.

De acordo com o Banco Mundial, a forte recuperação dos setores agrícolas do Brasil e do México compensou a contração da atividade industrial e a quase estagnação do setor de serviços no primeiro trimestre de 2025. Mas os indicadores de atividade econômica apontam para um crescimento regional mais fraco, considerando-se dados até maio, diz.

‌



Destaque de crescimento na região, a Argentina manteve a trajetória de “forte recuperação” iniciada no final de 2024, observa. O Banco Mundial espera que o país governado por Javier Milei cresça 5,5% em 2025 e 4,5% em 2026, graças à estabilização macroeconômica após dois anos de recessão.

A Colômbia deve crescer 2,5% em 2025 e 2,7% em 2026, com a recuperação do consumo e do investimento à medida que a inflação se moderar. Já a economia do Chile deve avançar 2,1% e 2,2%, respectivamente, impulsionada por investimentos em mineração e o aumento da exportação de metais.

‌



A expansão projetada para o Peru é de 2,9% em 2025 e 2,5% em 2026, também com impulso do setor de mineração.

No Caribe, o Banco Mundial prevê crescimento de 3,9% em 2025 e 5 8% em 2026, liderado pela expansão do setor petrolífero da Guiana na Margem Equatorial, área para a qual o Brasil busca aval para explorar. Sem o País, a expectativa para avanço do PIB se reduz para 3% em 2025 e 3,1% em 2026.

O Banco Mundial alerta ainda que as previsões para a economia da América Latina e Caribe estão sujeitas a vários riscos negativos bem como restrições comerciais adicionais, menor crescimento dos EUA e da China, bem como condições financeiras globais mais apertadas. “Condições financeiras globais mais restritas podem prejudicar os esforços contínuos de consolidação fiscal”, alerta o organismo.

Ainda que a América Latina e Caribe enfrente “obstáculos econômicos significativos” em 2025, o Banco Mundial espera que a região consiga se recuperar em 2026 e 2027 graças à queda da inflação e dos juros.

Alerta, contudo, que fatores internacionais influenciarão mais do que nunca o desempenho econômico doméstico, com os preços das commodities e a demanda global desempenhando papéis importantes nesse processo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp