BC libera solicitação automática de resgate de ‘dinheiro esquecido’ a partir de 27 de maio

Brasileiros ainda não resgataram R$ 9,13 bilhões em 'dinheiro esquecido' Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (26) que será possível habilitar a solicitação automática de resgate do “dinheiro esquecido“ no Sistema de Valores a Receber a partir de 27 de maio. A novidade, segundo a instituição, é apenas na forma de solicitar o resgate.

Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais.

“O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”, informou o BC.

Em 13 de maio, o BC informou que o total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores atingiu R$ 9,13 bilhões.

Segundo o BC, a adesão ao novo serviço é facultativa. Para habilitar, é necessário acessar o Sistema de Valores a Receber com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.

A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Quem ainda não possui essa chave, deve cadastrá-la junto à sua instituição financeira.

O cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido, e o crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta da pessoa.

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas.

Valores a receber

Ao todo, já foram devolvidos R$ 10 bilhões do SVR, de um total de R$ 19,1 bilhões postos à disposição. A primeira etapa começou em março de 2022.

Segundo o Banco Central, o sistema é aberto, e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras.

A consulta e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer tempo. Os valores não resgatados permanecem guardados nas instituições financeiras.

Como recuperar os valores

Para consultar se tem valores a receber, basta acessar o sistema no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber) e preencher os campos com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

