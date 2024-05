Bloco mais concorrido do ‘Enem dos concursos’ é de nível médio e tem 1.013 candidatos por vaga Exame será neste domingo e vai selecionar 6.640 novos servidores para 21 órgãos públicos federais, com posse prevista para agosto

Bloco 8 tem 1.013 candidatos por vaga (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Dividido em oito blocos temáticos e com uma média geral de 322 candidatos por vaga, o Concurso Nacional Unificado, mais conhecido como “Enem dos concursos”, tem a maior concorrência no Bloco 8, com 1.013 candidatos por vaga (701 mil inscritos para 692 oportunidades). Ao todo, o exame oferece 6.640 vagas e recebeu 2,14 milhões de inscritos.

Entre os sete blocos que exigem diploma universitário, o 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) tem a maior concorrência: 346 candidatos por vaga. Ao todo, são 336.284 inscritos para preencher 971 vagas. Já o bloco 2, de Tecnologia, Dados e Informação, é o que tem o menor número de candidatos por vaga (130,56).

Veja abaixo a lista de candidatos/vaga por bloco:

• Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias): 167,59 candidatos por vaga - 121.838 inscritos e 727 vagas

• Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação): 130,56 candidatos por vaga - 77.943 inscritos e 597 vagas

• Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas): 194,19 candidatos por vaga - 102.922 inscritos e 530 vagas

• Bloco 4: (Trabalho e Saúde do Servidor): 346,33 candidatos por vaga - 336.284 inscritos e 971 vagas

• Bloco 5: (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos): 296,03 candidatos por vaga - 300.766 inscritos e 1.016 vagas

• Bloco 6: (Setores Econômicos e Regulação): 206,92 candidatos por vaga - 74.283 inscritos e 359 vagas

• Bloco 7: (Gestão Governamental e Administração Pública): 245,64 candidatos por vaga - 429.370 inscritos e 1.748 vagas

• Bloco 8: (Nível Intermediário): 1.013,05 candidatos por vaga - 701.029 inscritos e 692 vagas.

A previsão é que a posse ocorra em agosto deste ano.

Locais de aplicação

As salas estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. São Paulo é o estado com mais salas de aplicação (11.478). O Rio de Janeiro é o que tem mais locais de aplicação (400). Com 33 locais e 622 salas, Roraima é o estado com as menores estatísticas.

Para manter a segurança e a lisura da prova, foram definidas diretrizes de segurança dentro e fora dos locais de prova. O governo mapeou 1.442 rotas de distribuição que serão utilizadas para levar o exame. Em todo o país, serão 4.146 coordenações de aplicação. A força de trabalho que vai atuar no concurso é de 215 mil trabalhadores.

A região Norte tem 40 municípios, sendo dois no Acre, nove no Amazonas, três no Amapá, 17 no Pará, quatro em Rondônia, dois em Roraima e três no Tocantins.

O Nordeste tem 61 municípios, sendo dois em Alagoas, 18 na Bahia, 8 no Ceará, 9 no Maranhão, 4 na Paraíba, 7 em Pernambuco, 7 no Piauí, 4 no Rio Grande do Norte e 2 em Sergipe.

O concurso será aplicado em 30 cidades do Centro-Oeste (17 em Goiás, 4 em Mato Grosso do Sul, 8 em Mato Grosso e 1 no Distrito Federal).

A região Sul vai contar com 27 cidades: 9 no Paraná, 10 no Rio Grande do Sul e 8 em Santa Catarina. O Sudeste terá 70 municípios de aplicação de provas, com 4 no Espírito Santo, 26 em Minas Gerais, 11 no Rio de Janeiro e 27 em São Paulo.

O que é permitido levar no dia da prova

Para participar do CNU, um dos itens principais é o documento de identidade original com foto. O candidato também deverá apresentar o cartão de confirmação, que poderá ser acesso na Página do Candidato. No caso de documentos digitais, a pessoa deverá acessar o aplicativo na frente dos fiscais. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas.

Caneta transparente preta

O candidato deve levar canetas de cor preta com material transparente. A equipe de fiscalização das salas não está autorizada a fornecer nenhum tipo de material. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

Roupas e acessórios

É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação e a pessoa ficará sentada por um longo período. Não será permitido o uso de relógio de qualquer natureza. É proibido também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Envelopes porta-objetos

A Fundação Cesgranrio fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para a guarda de materiais, bem como do telefone celular (que deverá ficar desligado durante toda prova). Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará as provas e deverão ser guardados embaixo da carteira.

Os candidatos só poderão abrir os envelopes com seus pertences e ligar o aparelho celular após finalizarem as provas e estiverem do lado de fora dos locais de prova.

Alimentação

É permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As embalagens dos alimentos devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Eletrônicos

Conforme o edital, o candidato ou candidata será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e/ou similares, gravadores, pendrive, mp3 player e/ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares.

Os candidatos também serão eliminados, se forem surpreendidos, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando máquinas de calcular, similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações.

Caderno de Provas

Para reforçar a segurança do Concurso Nacional, os candidatos não poderão levar o caderno de provas, em nenhum dos turnos.

Tempo de Permanência em sala

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Caso o candidato saia antes, será eliminado do concurso.