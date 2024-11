BNDES assina contrato de R$ 600 mi para exportação de aeronaves da Embraer para o Paraguai Durante a cúpula do G20, o ministro da Economia do Paraguai e o presidente do BNDES firmaram o financiamento de 6 Super Tucanos Economia|Do R7, com informações do BNDES 19/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BNDES financia exportação de aeronaves para o Paraguai Gabriel Souza/ BNDES

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) assinou, nessa segunda-feira (18), um documento para financiar a exportação de seis aviões da Embraer para a Força Aérea do Paraguai. O contrato no valor de R$ 600 milhões foi firmado em conjunto com o governo paraguaio durante a Cúpula de Líderes do G20.

As aeronaves cedidas são do modelo A-29 Super Tucano, que tem mais de 260 exemplares ativos em 16 bases de forças aéreas. Elas operam em ações de treinamento, reconhecimento e combate, e devem ser usadas para reforçar a frente de combate ao narcoterrorismo no Paraguai.

Para firmar o acordo, estavam presentes o ministro da Economia paraguaio, Carlos Fernández Valdovinos, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Esse tipo de operação feita pelo banco complementa os investimentos realizados pelo mercado privado de forma a valorizar a produção brasileira e levá-la a competir com o mercado externo.

“Essa foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de Defesa aprovada em mais de 13 anos pelo BNDES, marcando a retomada do Banco no apoio à Base Industrial de Defesa brasileira. É um setor estratégico da Nova Indústria Brasil por ser intensivo em tecnologia e gerador de inovações, com fabricação de produtos de alto valor agregado e geração de empregos de alta qualificação”, diz Mercadante.