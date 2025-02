Brasil cria 137,3 mil vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro Índices do Caged mostram que foram 2,71 milhões admissões e 2,13 milhões de desligamentos formais no período Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 10h58 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h33 ) twitter

Dados foram divulgados nesta quarta-feira Reprodução/Agência Brasília - Arquivo

O Brasil criou mais de 137.303 empregos com carteira assinada em janeiro, uma queda de 20,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os índices mostram que foram 2,71 milhões admissões e 2,13 milhões de desligamentos formais no período, segundo dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), divulgado pelo MTE (Ministério do Tragalho e Emprego) nesta quarta-feira (26).

O índice mede o emprego com carteira assinada no país. No acumulado dos últimos 12 meses, foram abertas 1,65 milhão de vagas.

Segundo o levantamento, foram registrados saldos positivos nos setores de indústria (+70.428), serviços (+45.165 ), construção (+38.373) e agropecuária (+35.754). Apenas o setor de comércio registrou mais demissões do que contratações (-52.417).

Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 17 registraram saldos positivos na geração de empregos em janeiro. Entre eles, São Paulo (+36.125), Rio Grande do Sul (+26.732) e Santa Catarina (+23.062) tiveram os melhores desempenhos.

Já os estados com menores saldos em janeiro foram Rio de Janeiro (-12.960), Pernambuco (-5.230) e Pará (-2.203).

Salário médio

Em janeiro, o salário médio real na contratação foi de R$ 2.251,33, valor R$ 40,75 maior do que o demonstrado em janeiro de 2024, representando um aumento de 1,85%.

Para os trabalhadores considerados típicos o salário real de admissão foi de R$ 2.284,61 (1,4%, mais elevado que o valor médio), enquanto para os trabalhadores não típicos R$ 2.035,23 (9,6% menor que o valor médio).