CNU: 170 pessoas serão convocadas na 2ª chamada para curso de formação

2ª chamada será divulgada 11 de fevereiro

A segunda chamada do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) vai convocar 170 candidatos da lista de espera para a participação nos cursos de formação. Dos 2.305 participantes aprovados em primeira chamada, 2.135 confirmaram a participação nos cursos. O restante foi eliminado. A segunda chamada ocorre na próxima terça-feira (11). Segundo o edital do certame, a etapa é obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos (veja a lista ao fim da matéria).

De acordo com o MGI (Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), do total de 2.305 pessoas chamadas:

2.135 confirmaram participação;

109 declararam não querer participar;

44 visualizaram a convocação, mas não se manifestaram; e

17 nem visualizaram e nem se manifestaram.

“No total, 170 pessoas foram eliminadas tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, elas seguem concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência”, afirma a pasta.

Os convocados na segunda chamada devem fazer a confirmação de participação nos cursos de formação entre terça (11) e quarta (12) na Área do Candidato . “Apenas aqueles que responderem “SIM” à convocação terão sua vaga garantida. Caso o candidato já tenha feito a confirmação entre os dias 4 e 5 e seja convocado para um cargo de sua maior preferência, não será necessário realizar nova confirmação”, explica.

O ministério esclarece que caso um candidato seja chamado para o curso de formação da terceira opção escolhida na lista de prioridades em 11 de fevereiro e confirmar, ele continua disputando vagas da primeira e segunda opções e pode ser chamado na lista seguinte.

Carga horária

Ao todo, nove cargos exigem a participação e aprovação nos cursos de formação. Porém, a carga horária é variável. Veja detalhes:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental : 580h;

: 580h; Analista de Comércio Exterior : 380h;

: 380h; Analista em Tecnologia da Informação : 440h;

: 440h; Analista Técnico de Políticas Sociais :440h;

:440h; Analista de Infraestrutura : 440h;

: 440h; Auditor-Fiscal do Trabalho: 208h;

208h; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 140h;

140h; Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: 140h

140h Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 140h.

Cursos de Formação

Os cursos serão realizados em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), com exceção do curso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que será oferecido em formato híbrido. A carga horária varia entre 140 e 580 horas, conforme o cargo, e as aulas serão conduzidas pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos) e agências reguladoras (ANEEL, ANTAQ e ANS).

Durante o período de formação, os convocados terão direito a 50% da remuneração inicial prevista para o cargo, salvo servidores públicos federais que optarem por manter seus vencimentos.

A participação no curso de formação é decisiva para a continuidade no concurso. Os candidatos devem acompanhar frequentemente as atualizações no site oficial e estar atentos aos prazos estipulados pelo edital.