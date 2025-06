CNU 2025: veja o que já se sabe sobre a segunda edição do ‘Enem dos Concursos’ Nova edição será realizada no segundo semestre e ofertará 3.652 vagas; edital deve ser publicado em junho Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

Primeira edição do CNU aconteceu no dia 18 de agosto de 2024 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) vai oferecer 3.652 vagas, distribuídas entre 36 órgãos da administração pública. O edital do “Enem dos Concursos” de 2025 deve ser publicado no próximo mês, mas o governo já divulgou alguns detalhes sobre as provas deste ano em um calendário preliminar (veja mais abaixo).

No processo seletivo, a FGV (Fundação Getulio Vargas) será responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado para homologação dos aprovados.

Auditor-fiscal da Receita Federal e professor do Estratégia Concursos, Bruno Bezerra explica que a mudança da banca examinadora vai alterar as caraterísticas das questões.

“A FGV elabora questões mais inteligentes, que exigem compreensão aprofundada dos conteúdos. A simples memorização ou o ‘decoreba’ não serão suficientes. É fundamental que o aluno resolva muitas questões anteriores da FGV para se familiarizar com esse estilo”, recomenda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, Bezerra diz que a separação entre as provas objetivas e discursivas também vai alterar a forma de estudo dos candidatos.

Neste ano, a prova objetiva contará com mais questões, e a prova discursiva será mais extensa — seja por meio de um número maior de perguntas, seja pela exigência de textos mais longos.

“O aluno precisa se preparar para uma prova mais longa e exaustiva. É essencial treinar com simulados, desenvolvendo uma boa estratégia de prova, resistência física e mental, além da capacidade de concentração por longos períodos”, afirma.

🗓️ Calendário preliminar

Publicação do edital e início das inscrições: julho

Prova objetiva: 5 de outubro

Prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro

Resultado final: fevereiro de 2026

✍️Organização dos estudos

O professor explica que o mais importante é montar um plano de estudos equilibrado, com base em três pilares principais:

Teoria

Pode ser estudada por meio de material escrito ou videoaulas, a depender da disciplina e do estilo de aprendizagem de cada aluno.

Resolução de questões

Etapa essencial para:

Entender como os conteúdos teóricos são cobrados na prática;

Conhecer o estilo da FGV, que exige maior interpretação e compreensão.

Revisão

Fundamental para consolidar o conhecimento e evitar o esquecimento dos conteúdos já estudados.

“Quando o edital sair, dê atenção especial às disciplinas com maior peso para o cargo desejado, já que os pesos variam conforme a área”, orienta o professor.

💡 Dica: comece pelos conteúdos básicos, que já foram cobrados na primeira edição do CNU.

📚Disciplinas básicas

Políticas públicas;

Ética e integridade;

Administração pública federal;

Finanças públicas;

Diversidade e inclusão; e

Desafios do Estado de direito.

🗂️Vagas

Ao todo, o concurso vai oferecer 3.652 vagas. Dessas, 3.144 são para cargos de nível superior, e 508 para nível intermediário (médio).

Do total, 2.480 vagas serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas a provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. Veja a relação de vagas:

Enap (Escola Nacional de Administração Pública)

Técnico em assuntos educacionais: 21 vagas de nível superior;

Fundação Biblioteca Nacional

Analista de administração II: 3 vagas de nível superior;

Técnico em documentação I: 11 vagas de nível superior;

Fundação Cultural Palmares

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco)

Pesquisador: 20 vagas de nível superior;

Funarte (Fundação Nacional das Artes)

Administração e planejamento: 13 vagas de nível superior;

Técnico em assuntos educacionais: 15 vagas de nível superior;

Ibram (Instituto Brasileiro de Museus)

Analista I: 13 vagas de nível superior;

Técnico III: 15 vagas de nível superior;

Ministério da Fazenda

Arquiteto: 2 vagas de nível superior;

Contador: 25 vagas de nível superior;

Engenheiro: 3 vagas de nível superior;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Engenheiro: 10 vagas de nível superior;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Analista técnico-administrativo: mil vagas de nível superior;

Assistente social: 80 vagas de nível superior;

Médico: 80 vagas de nível superior;

Psicólogo: 12 vagas de nível superior;

Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico: 250 vagas de nível superior;

Analista técnico de defesa e justiça: 250 vagas de nível superior;

Inca (Instituto Nacional de Câncer)

Pesquisador (adjunto I): 4 vagas de nível superior;

Pesquisador (assistente de pesquisa I): 2 vagas de nível superior;

Técnico I: 54 vagas de nível médio;

Analista em ciência e tecnologia (júnior): 24 vagas de nível superior.

INC (Instituto Nacional de Cardiologia)

Biólogo: 1 vaga de nível superior;

Enfermeiro: 17 vagas de nível superior;

Farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

Farmacêutico bioquímico: 2 vagas de nível superior;

Fisioterapeuta: 7 vagas de nível superior;

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

Médico: 14 vagas de nível superior;

Nutricionista: 2 vagas de nível superior;

Técnico de enfermagem: 19 vagas de nível médio;

Técnico em radiologia: 4 vagas de nível médio;

Terapeuta ocupacional: 4 vagas de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia)

Assistente social: 1 vaga de nível superior;

Biólogo: 2 vagas de nível superior;

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

Fisioterapeuta: 22 vagas de nível superior;

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

Médico: 24 vagas de nível superior;

Psicólogo: 2 vagas de nível superior;

Técnico de enfermagem: 28 vagas de nível médio;

Técnico em radiologia: 5 vagas de nível médio;

Terapeuta ocupacional: 2 vagas de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

IEC (Instituto Evandro Chagas)

Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 17 vagas de nível superior;

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

Pesquisador em saúde pública: 10 vagas de nível superior;

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 10 vagas de nível médio;

CENP (Centro Nacional de Primatas)

Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 6 vagas de nível superior;

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

Pesquisador em saúde pública: 3 vagas de nível superior;

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 18 vagas de nível médio;

Ancine (Agência Nacional do Cinema)

Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível superior;

Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível médio;

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

Especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural: 15 vagas de nível superior;

Especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 35 vagas de nível superior;

Técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 16 vagas de nível médio;

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

Técnico em regulação de aviação civil: 70 vagas de nível médio;

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações: 50 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Mineração

Técnico em atividades de mineração: 80 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Técnico em regulação de saúde suplementar: 20 vagas de nível médio;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas de nível médio;

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres: 50 vagas de nível médio;

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Técnico em regulação e vigilância sanitária: 14 vagas de nível médio;

Imprensa Nacional

Engenheiro: 4 vagas de nível superior;

Técnico em comunicação social: 10 vagas de nível superior;

Ministério das Cidades

Arquiteto: 3 vagas de nível superior;

Contador: 2 vagas de nível superior;

Engenheiro: 10 vagas de nível superior;

Comando da Aeronáutica

Pesquisador: 35 vagas de nível superior;

Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Contador: 5 vagas de nível superior;

Comando do Exército Brasileiro

Analista de tecnologia militar: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro de tecnologia militar: 5 vagas de nível superior;

Assistente social: 5 vagas de nível superior;

Enfermeiro: 30 vagas de nível superior;

Médico: 10 vagas de nível superior;

Nutricionista: 5 vagas de nível superior;

Psicólogo: 5 vagas de nível superior;

Pesquisador: 20 vagas de nível superior;

Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Comando da Marinha do Brasil

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

Médico: 65 vagas de nível superior;

Técnico em comunicação social: 5 vagas de nível superior;

Analista de tecnologia militar: 2 vagas de nível superior;

Engenheiro de tecnologia militar: 20 vagas de nível superior;

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Tecnologista: 33 vagas de nível superior;

Hospital das Forças Armadas

Especialista em atividades hospitalares: 50 vagas de nível superior;

Médico: 50 vagas de nível superior;

Técnico em atividades médico-hospitalares: 30 vagas de nível médio;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Contador: 4 vagas de nível superior;

Engenheiro agrônomo: 60 vagas de nível superior;

Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

Analista I: 33 vagas de nível superior;

Técnico I: 27 vagas de nível superior;

Ministério da Pesca e Aquicultura

Arquiteto: 1 vaga de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro: 30 vagas de nível superior;

Estatístico: 1 vaga de nível superior;

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

Analista em ciência e tecnologia: 15 vagas de nível superior;

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Tecnologista: 40 vagas de nível superior;

Ministério do Turismo

Arquiteto: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro: 2 vagas de nível superior;

Estatístico: 3 vagas de nível superior;

Contador: 2 vagas de nível superior;

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Pesquisador: 5 vagas de nível superior;

Tecnologista: 27 vagas de nível superior;

Analista em ciência e tecnologia: 18 vagas de nível superior;

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Analista do seguro social: 300 vagas

