Enem 2025: prazo de inscrições é prorrogado até o dia 13 de junho Segundo o MEC, decisão foi tomada para que mais pessoas possam participar do exame; provas seguem nos dias 9 e 16 de novembro Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/06/2025 - 08h22 (Atualizado em 07/06/2025 - 08h22 )

Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil José Cruz/Agência Brasil/Arquivo





O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo de inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) até o dia 13 de junho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante.

ACESSE AQUI A PÁGINA DO PARTICIPANTE

Com as novas datas, o cronograma do exame foi atualizado (confira mais detalhes abaixo). As datas de aplicação das provas estão mantidas: 9 e 16 de novembro.

‌







O portal do Inep disponibiliza uma página dedicada ao Enem, onde os participantes podem acessar as principais orientações sobre o exame. O site também conta com uma seção de perguntas frequentes, que reúne os questionamentos mais comuns e seus respectivos esclarecimentos, facilitando o acesso às informações para quem vai participar da prova.

‌



🗓️ Novo cronograma do Enem 2025

Inscrições: até 13 de julho

até 13 de julho Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de julho

até 18 de julho Pedidos de tratamento por nome social: até 13 de julho

até 13 de julho Solicitações de atendimento especializado: até 13 de julho

até 13 de julho Resultado das solicitações: 20 de julho

20 de julho Interposição de recursos: de 23 a 27 de julho

de 23 a 27 de julho Resultado dos recursos: 4 de agosto



💵 Taxa de inscrição

O boleto de pagamento é gerado exclusivamente pelo sistema oficial do Enem, única plataforma habilitada para todos os procedimentos. O pagamento também pode ser feito via Pix, utilizando o QR Code presente no boleto gerado.

⚠️ Atenção: estudantes concluintes do ensino médio de escolas públicas em 2025 não terão boleto gerado, em nenhuma hipótese.

‌



📚 Novidade para a rede pública

Uma das novidades desta edição é a inscrição pré-preenchida para estudantes concluintes da rede pública.

Mesmo com os dados já no sistema, o candidato deve acessar a página para confirmar a inscrição e selecionar a língua estrangeira (inglês ou espanhol) que deseja fazer na prova.

🌳Aplicação excepcional no Pará

De forma excepcional, o Enem deste ano será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba.

A alteração ocorre devido à realização da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que será sediada em Belém no período regular da prova.

✍️ Sobre o Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Em mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio de programas como:

Sisu (Sistema de Seleção Unificada)

Prouni (Programa Universidade para Todos)

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

Instituições públicas e privadas utilizam o Enem como critério único ou complementar de seleção.

Além disso, os resultados individuais podem ser aproveitados por instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior em Portugal.

