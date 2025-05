Consumo nos lares brasileiros sobe 1,25% em abril, aponta associação de supermercados No ano, indicador acumula alta de 2,52%; em comparação com o mesmo mês do ano passado, aumento foi de 2,63% Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ano, indicador acumula alta de 2,52% Tânia Rêgo / Agência Brasil/Arquivo

O consumo nos lares brasileiros cresceu 1,25% em abril de 2025 em comparação com março. No ano, o indicador acumula alta de 2,52% de acordo com monitoramento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) divulgado nesta quinta-feira (29). Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é de 2,63%.

Todos os indicadores são deflacionados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e contemplam todos os formatos de supermercados.

“O resultado de abril — influenciado pela sazonalidade da Páscoa — pode parecer modesto, mas ocorreu sobre uma base comparativa elevada, já que, em março, o consumo avançou expressivamente 6,96%. O consumo na semana da Páscoa cresceu 16,5%, evidenciando o impacto positivo da data no consumo das famílias”, analisa o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

Cesta AbrasMercado

Em abril, os preços da cesta AbrasMercado subiram 0,82% em comparação com março. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 10,83%

‌



O indicador mede a variação de preços da cesta composta por 35 produtos de largo consumo: alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza.

Na média nacional, os preços da cesta passaram de R$ 812,54 para R$ 819,20.

‌



Segundo Marcio Milan, a alta da cesta foi puxada por batata, tomate, café, feijão e leite longa vida. Já o arroz, óleo de soja e farinha de mandioca apresentaram queda no período.

O café teve alta de 4,48% em abril e de 80,21% no acumulado dos últimos 12 meses. O feijão aumentou 19,41% em 12 meses e 2,38% no mês passado.

‌



*Em atualização

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp