Banco Central lança Pix Automático na próxima quarta-feira; veja novidades Nova funcionalidade vai permitir pagamentos recorrentes de forma instantânea, semelhante ao débito automático Economia|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 09h50 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h00 )

Evento de lançamento será na próxima quarta-feira, em São Paulo EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (28) que o Pix Automático será lançado oficialmente na próxima semana. A apresentação da nova funcionalidade será realizada em São Paulo, na próxima quarta-feira (4), com a presença do presidente da instituição monetária, Gabriel Galípolo. A ferramenta vai permitir pagamentos recorrentes de forma automática, semelhante ao débito automático.

O Pix automático poderá ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc. A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

A principal vantagem em relação ao débito automático, conforme a autoridade monetária, além da instantaneidade nas transações, será a não cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas. O Pix automático poderá alcançar uma quantidade maior de usuários, na comparação com o débito automático.

Para quem recebe o dinheiro — as empresas —, o BC afirma que o Pix automático tem o potencial de aumentar a eficiência, diminuir os custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

‌



Além de Galípolo, o evento de lançamento do Pix Automático contará com a presença dos diretores Renato Gomes, Gilneu Vivan, Renato Gomes, Izabela Correa, e do presidente da Zetta, parceira do evento, Eduardo Lopes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diferenças entre o Pix automático e o débito automático

O agendamento de contas, como as de luz, telefone, escola e condomínio, poderá ser feito pelo Pix.

Não haverá cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas.

A forma de pagamento poderá alcançar um número maior de usuários.

As transações serão feitas de forma instantânea.

Poderá aumentar a eficiência, diminuir custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

Como vai funcionar

Quem tem conta bancária e desejar aderir ao Pix automático precisará apenas informar à empresa (concessionária de energia ou administradora do condomínio, por exemplo) que quer adotar a nova modalidade. A empresa, por sua vez, deverá enviar a proposta do Pix automático ao cliente, via notificação. Estando de acordo, o cliente poderá aderir ao pagamento instantâneo.

‌



O Pix automático será oferecido a pessoas físicas e jurídicas. No caso de pessoas físicas, a oferta da modalidade será obrigatória aos bancos e gratuita para os clientes. Já para as pessoas jurídicas, os bancos poderão escolher se desejam ou não disponibilizar esse tipo de pagamento para cada empresa.

