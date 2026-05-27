Do Brasil aos Estados Unidos: Negócios que Movem a Indústria |R7 Conteúdo e Marca

Projetos greenfields: por que os Estados Unidos são o principal destino do investimento brasileiro? Expansão de projetos greenfield reforça os Estados Unidos como principal destino do capital brasileiro e aprofunda a relação econômica bilateral entre os dois países

Expansão de projetos greenfield reforça os Estados Unidos como principal destino do capital brasileiro e aprofunda a relação econômica bilateral entre os dois países Reprodução/Freepik

Os chamados projetos greenfields têm ganhado espaço na estratégia de internacionalização das empresas brasileiras, especialmente nos Estados Unidos.

Diferente de outros modelos, esse projeto acontece quando uma empresa decide iniciar uma operação do zero, sem restrições prévias, seja construindo fábricas, centros de distribuição, escritórios ou unidades produtivas inteiramente novas. O que oferece uma ótima oportunidade para buscar implementar projetos em outros países.

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A modalidade é vista como uma aposta de longo prazo. Mesmo que custe mais tempo para elaborar um novo projeto sem restrições em outro local, os empresários buscam outros países para que possam ampliar a presença internacional e garantir um novo mercado.

Por consequência, essa estratégia acaba por fortalecer as relações diplomáticas entre dois países pela troca de experiência entre os empresários.

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Durante o evento Brazil US Industry Day, em Nova York, um dos pontos centrais tratados pelas lideranças empresariais presentes foi a implementação de projetos greenfields em ambos os países.

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O que promete ampliar a relação bilateral entre os dois países e fortalecer os investimentos dos Estados Unidos no Brasil, e vice-versa.

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Em 2024, o estoque de investimentos diretos do Brasil no mercado norte-americano alcançou US$ 28,5 bilhões, crescimento de 80,7% na última década e avanço de 3,7% em relação ao ano anterior.

Já em 2025, o fluxo de investimentos brasileiros nos EUA totalizou US$ 5,2 bilhões — alta de 229,9% na década e de 64,1% frente a 2024.

Na direção oposta, os Estados Unidos também ocupam posição de destaque como principal investidor estrangeiro no Brasil. O estoque de investimentos diretos norte-americanos no país chegou a US$ 232,8 bilhões em 2024, representando expansão de 202,2% em dez anos.

A quantidade de investimento americano no Brasil fortaleceu a relação econômica entre os dois países e gerou avanços nas trocas bilaterais em setores como indústria, tecnologia, agronegócio, energia e serviços.

Entre os principais motivos para a expansão de empresas brasileiras para os Estados Unidos estão o acesso ao maior mercado consumidor do mundo, a busca por maior competitividade internacional, a proximidade com centros de inovação e tecnologia, além da segurança jurídica e da estabilidade econômica oferecidas pelo ambiente norte-americano.

Além do aspecto econômico, o avanço dos investimentos brasileiros nos EUA também reflete uma mudança no perfil das empresas nacionais, que passaram a enxergar a internacionalização como parte do crescimento sustentável dos negócios.

O fortalecimento dessa presença em território norte-americano mostra não apenas o amadurecimento do setor empresarial brasileiro, mas também o aprofundamento da parceria econômica entre os dois países, considerada estratégica para o desenvolvimento industrial e comercial nas Américas.

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