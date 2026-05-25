Evento levanta data centers e minérios críticos como futuro da relação entre Brasil e EUA

Promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a U.S. Chamber of Commerce, o Brazil US Industry Day reuniu cerca de 300 lideranças empresariais, investidores e autoridades dos dois países para discutir uma agenda estratégica comum para impulsionar a competitividade industrial. O evento aconteceu no dia 11 de maio e contou com a participação de pilares do cenário industrial brasileiro e americano. Entre os temas debatidos, a expansão de data centers e a busca por outros mercados, fora da China, para minérios críticos foram abordados como um tema comum entre os empresários dos dois países.