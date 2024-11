Efeito Trump: dólar dispara e atinge maior patamar dos últimos quatro anos e meio Cenário reflete a defesa do novo presidente estadunidense por uma política econômica mais protecionista, com foco na produção interna Economia|Do R7, em Brasília, com informações do Estadão Conteúdo 06/11/2024 - 10h25 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dólar amanhece com forte alta após Trump vencer Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O dólar abriu esta quarta-feira (6) com forte alta, batendo R$ 5,86, após a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. O patamar é o maior dos últimos quatro anos e meio, quando a Bolsa de Valores fechou em R$ 5,90, em 13 de maio de 2020. Na última sexta-feira (1º), a moeda também atingiu escala semelhante no fechamento da bolsa de valores. O cenário reflete a defesa do novo presidente americano por uma política econômica mais protecionista, com foco na produção interna.

O mercado de câmbio acompanha o fortalecimento externo da divisa norte-americana e dos rendimentos dos Treasuries em meio a perspectivas de que, com Trump, os impostos sejam reduzidos nos EUA e as taxas de juros do Fed fiquem mais altas.

Na máxima do dia, o dólar bateu os R$ 5,861. Às 9h31, a moeda à vista subia 1,58%, a R$ 5,8379. O dólar para dezembro avançava 1,45%, a R$ 5,850.

Criptomoeda

O bitcoin atingiu o maior patamar da história e chegou a ser negociado por US$ 75.254. Às 10h50, a criptomoeda registrava alta de 6,61%, com venda a US$ 73.970.

‌



No Brasil, a disparada é ainda mais expressiva, chegando a ser vendido por R$ 451.973.

O pico anterior foi em março deste ano, quando a criptomoeda atingiu US$ 73.803,25.