Entenda a importância da tecnologia para evitar evasão, sonegação e fraudes tributárias Governo federal está intensificando o combate à evasão fiscal por meio de uma ferramenta tecnológica

A sonegação no Brasil alcançou R$ 600 bilhões em 2023, com as dez maiores empresas devendo R$ 80,9 bilhões em impostos.

A tecnologia é vista como essencial para prevenir evasão, sonegação e fraudes tributárias.

A reforma tributária visa simplificar o sistema e unificar a legislação aplicável a todos os contribuintes no país.

O governo federal está intensificando o combate à evasão fiscal por meio de uma ferramenta apoiada na tecnologia. Estimativas do Sonegômetro indicam que, apenas em 2023, a sonegação no Brasil chegou a cerca de R$ 600 bilhões.

Um levantamento da Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital) mostra que as dez empresas com as maiores dívidas tributárias do país acumulam R$ 80,9 bilhões em impostos não pagos, montante suficiente para custear programas sociais de grande alcance.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (20), Eduardo Corrêa, presidente da comissão de direito tributário da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), diz que “a tecnologia é uma ferramenta elementar para evitar a evasão, a sonegação e as fraudes tributárias também”.

Segundo Corrêa, a preocupação do governo federal não é nova e já vem sendo organizada há muito tempo. Ele destaca a instituição de nota fiscal eletrônica, as obrigações acessórias sendo capturadas a partir de um sistema integrado e, ainda, o eSocial.

Para ele, a reforma tributária vem dentro deste contexto para consolidar um fisco e uma administração tributária forte no Brasil. E acaba ajudando em razão da própria simplicidade.

“A gente vinha, até então, com um sistema tributário extremamente complexo, dando margens diversas de interpretações sobre situações idênticas em diferentes localidades do país. Hoje nós teremos, a partir do novo sistema, uma legislação uniforme que será aplicada à universalidade dos contribuintes, os tributos em âmbito federal e em âmbito estadual e municipal”, completa Corrêa.

