Fazenda mantém previsão de crescimento de 2,3% do PIB e inflação a 4,9% em 2025 Projeção para a economia brasileira mostra uma desaceleração em relação à alta de 3,4% registrada no ano passado Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h54 ) twitter

Projeções da Fazenda, sob o comando de Haddad, foram divulgadas nesta quarta

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda prevê um crescimento de 2,3% da economia brasileira, medida pelo PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas) neste ano e uma inflação de 4,9%, aponta o Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quarta-feira (19). A previsão do crescimento do PIB do país se manteve estável em relação à última publicação.

A previsão para o PIB mostra uma desaceleração em relação à alta de 3,4% registrada na economia brasileira no ano passado.

“Após aceleração da atividade no primeiro trimestre na margem, o PIB tende a desacelerar, ficando próximo da estabilidade no segundo semestre. Por setor produtivo, projeta-se expansão de 6% para o setor agropecuário, de 2,2% para a indústria e de 1,9% para o setor de serviços [em 2025]. Para os anos seguintes, projeta-se crescimento próximo a 2,5%”, informou o Ministério da Fazenda.

A equipe econômica prevê uma desaceleração da economia em um cenário de alta da taxa de juros, medida adotada para conter a inflação. Atualmente, a taxa Selic, definida pelo Banco Central, está em 13,25% ao ano.

A expectativa do mercado financeiro é de que a Selic tenha alta de 1 ponto percentual, passando para 14,25% ao ano, o quinto aumento seguido desde setembro do ano passado.

Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a inflação oficial do país, a pasta alterou de 4,8% para 4,9% a estimativa de crescimento em 2025. Para o ano que vem, a estimativa passou de 3,4% para 3,5%.

“As medidas para conter o avanço nos preços de alimentos podem contribuir para melhorar esse cenário, assim como a manutenção do câmbio em patamar mais próximo de R$/US$ 5,80″, disse o comunicado.

De 2027 em diante, a Fazenda projeto o IPCA próximo ao centro da meta de 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%.