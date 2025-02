Fórum Mundial de Economia começa nesta segunda com participação virtual de Trump Sob o tema “Cooperação para a Era Inteligente”, o evento busca discutir desafios globais Economia|Do R7 20/01/2025 - 07h44 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h30 ) twitter

Donald Trump deverá participar virtualmente Reprodução/World Economic Forum/Arquivo

O Fórum Mundial de Economia começa nesta segunda-feira (20) em Davos, na Suíça. Sob o tema “Cooperação para a Era Inteligente”, o evento busca discutir desafios globais, como mudanças climáticas, econômicas e tecnológicas. O encontro vai reunir cerca de três mil representantes de 130 países, incluindo 350 líderes governamentais, entre os quais 60 chefes de Estado. O início do encontro acontece no mesmo dia da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e, por isso, o novo líder norte-americano deve participar da cerimônia inicial virtualmente.

Além dele, outros confirmados são: a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang; e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

“Os principais líderes das maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estarão conosco em Davos, o presidente Trump em sua primeira semana”, anunciou o presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (14), acrescentando que será possível saber mais sobre as prioridades políticas do seu governo.

Segundo a organização, o evento deste ano está dividido em cinco áreas principais:

Como identificar novas fontes de crescimento na economia global atual. Como os líderes empresariais podem equilibrar os objetivos de curto prazo com os imperativos de longo prazo na transformação de suas indústrias. Como os setores público e privado podem investir no desenvolvimento do capital humano e em bons empregos que contribuam para a construção de uma sociedade moderna e resiliente. Como catalisar ações nas áreas de energia, clima e natureza por meio de parcerias inovadoras, aumento do financiamento e implementação de tecnologias de ponta. Como as partes interessadas podem encontrar novas formas de colaborar em soluções, tanto internacionalmente quanto nas sociedades.

Sociedade Civil e Empresários

Mais de 1.600 líderes empresariais — incluindo mais de 900 dos principais CEOs e presidentes dos membros e parceiros do Fórum Econômico Mundial — também participarão, dos quais mais de 120 são Inovadores Globais, Pioneiros Tecnológicos que estão transformando indústrias.