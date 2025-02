Funai lança concurso com 25 vagas e salários de até R$ 9 mil; inscrições começam nesta sexta Seleção será organizada pelo Instituto ACCES e terá oportunidades para cargos de analista e gestor Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 15h12 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h13 ) twitter

Inscrições começam nesta sexta Divulgação/Funai

O edital do concurso da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) foi publicado nesta quinta-feira (30), com 25 vagas imediatas de caráter temporário para cargos de analista e gestor. Os salários são de R$ 6.681,70 e R$ 9.047,00, para as respectivas funções.

As inscrições começam nesta sexta-feira (31) e vão até às 23h59 de 6 de março, e devem ser feitas pelo site do Instituto ACCESS, organizador da seleção. A taxa é de R$ 70 (analista) e R$ 80 (gestor).

A seleção prevê oportunidades para analista socioambiental (10), analista ambiental (10), analista em regularização fundiária de terras indígenas (1), analista em georreferenciamento de terras indígenas (1), gestor em licenciamento ambiental (2) e gestor em regularização fundiária de terras indígenas (1).

Para concorrer as vagas, é preciso ter nível superior em ciências agrárias, engenharia agrícola, ciências ambientais, geografia, agronomia, engenharia ambiental e sanitária, antropologia, ciências políticas e história.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As duas primeiras etapas estão previstas para 13 de abril, no Distrito Federal. O resultado final será divulgado em 30 de junho, e o prazo de validade do concurso será de dois anos.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles