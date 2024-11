Gastos de brasileiros no exterior aumentam, e resultado é o maior para outubro em 5 anos Turistas brasileiros desembolsaram US$ 1,33 bilhão (o equivalente a R$ 7,71 bilhões) fora do país, segundo o Banco Central Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 25/11/2024 - 09h20 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h23 ) twitter

Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram US$ 1,33 bilhão (o equivalente a R$ 7,71 bilhões) em outubro, um leve aumento em relação a setembro, quando registrou US$ 1,31 bilhão. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 bilhões). Os dados constam das Estatísticas do Setor Externo, divulgadas pelo Banco Central nesta segunda-feira (25).

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou uma leve alta. Os brasileiros gastaram US$ 1,32 bilhão no exterior (o equivalente a R$ 7,69 bilhões) em outubro do ano passado. Durante a pandemia, em outubro de 2022, 2021 e 2020, os turistas gastaram US$ 1,06 bilhão (R$ 6,17 bilhões), US$ 530,9 milhões (R$ 3,07 bilhões) e US$ 283,7 milhões (R$ 1,64 bilhão) no exterior, respectivamente.

O saldo das viagens — diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil — ficou negativo em US$ 737 milhões (R$ 4,26 bilhões) em outubro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro.

Em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram quase 20% em relação ao ano imediatamente anterior, totalizando US$ 14,5 bilhões, o equivalente a R$ 72,1 bilhões na cotação da época. Hoje, com a alta do dólar, o valor equivaleria a R$ 79,3 bilhões.

*Em atualização