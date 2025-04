Haddad fala em ‘boas novas’ para o equilíbrio entre poupança e crédito na construção Ministro da Fazenda destacou que governo trabalha em solução ‘muito elegante’ e que deve anunciar programa em breve Economia|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 12h29 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haddad fala em ‘boas novas’ para o equilíbrio entre poupança e crédito na construção Reprodução/Ministério da Fazenda - 02.04.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (8) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva trabalha em uma solução de “equilíbrio” entre recursos da poupança nacional e acesso ao crédito, com vistas para o setor da construção civil brasileira.

“O consignado privado, aparentemente, não tem nada a ver com o setor [de construção civil], mas pensem vocês no aperfeiçoamento que poderemos fazer em seguida na questão do FGTS. É um pleito do setor, na minha opinião absolutamente justo, preservar os recursos do FGTS para o fomento. E nós estamos, sem querer antecipar medidas, mas estamos construindo uma solução muito elegante que preserva o direito do trabalhador ao crédito barato, que isso é um direito, mas, ao mesmo tempo, reserva o estoque de poupança para fomentar o investimento”, afirmou Haddad.

“Nós estamos construindo esse caminho, construindo juntos, e penso que vamos ter boas novas a divulgar brevemente no sentido de buscar esse equilíbrio entre a poupança nacional, em proveito do investimento, e aquilo que é direito das pessoas de eventualmente terem acesso à linha de crédito mais barata, porque há vários imprevistos ou anseios de consumo que têm que ser suportados por linhas de crédito adequadas. Estamos reconstruindo muita coisa”, acrescentou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As declarações foram dadas por Haddad durante a abertura da 29ª Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura e da 100ª Edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção, em São Paulo. Procurado, o Ministério da Fazenda ainda não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp