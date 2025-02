Indústria encerra 2024 com crescimento de 3,1%, puxado por veículos e eletrônicos Apesar do desempenho positivo no ano, dezembro registrou uma leve queda de 0,3% frente a novembro, segundo o IBGE Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 09h14 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Indústria encerra 2024 com crescimento de 3,1% Divulgação/CNI - Arquivo

A produção industrial brasileira fechou 2024 com crescimento de 3,1%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os setores de veículos automotores (12,5%), equipamentos de informática e eletrônicos (14,7%) e máquinas e materiais elétricos (12,2%) puxaram o avanço.

Apesar do desempenho positivo no ano, dezembro registrou uma leve queda de 0,3% frente a novembro, marcando o terceiro mês consecutivo de retração.

No último mês do ano, três das quatro grandes categorias econômicas apresentaram queda na produção, assim como 15 dos 25 setores analisados.

‌



As maiores retrações ocorreram em máquinas e equipamentos (-3%) e produtos de borracha e material plástico (-2,5%), resultando na eliminação do ganho de 1,0% registrado entre agosto e setembro.

Por outro lado, houve crescimento em indústrias extrativas (0,8%) e bebidas (3,2%), este último interrompendo uma sequência de quatro meses de queda que acumulou perda de 8,2%.

‌



Dezembro 2024 x dezembro 2023

Na comparação com dezembro de 2023, a indústria avançou 1,6%, com crescimento em 17 dos 25 setores analisados. Destaques positivos incluem produtos químicos (10,4%), veículos automotores (12,8%), máquinas e equipamentos (12,6%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (27,1%).

Em contrapartida, houve retração em indústrias extrativas (-7,0%), produtos alimentícios (-3,7%) e combustíveis (-1,9%), o que limitou um crescimento ainda maior do setor.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Indústria em 2024

No acumulado do ano, todas as grandes categorias econômicas cresceram. Bens de consumo duráveis avançaram 10,6%, impulsionados pela produção de eletrodomésticos (23,8%) e automóveis (5,3%).

Bens de capital cresceram 9,1%, com destaque para equipamentos de transporte (18,2%) e bens para uso misto (19,4%). Bens intermediários tiveram alta de 2,5%, puxados por metalurgia e produtos químicos, enquanto bens de consumo semi e não duráveis cresceram 2,4%.

Mesmo com o avanço de 3,1%, a produção industrial brasileira ainda enfrenta desafios. O nível atual está 1,3% acima do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia, mas 15,6% abaixo do recorde histórico de maio de 2011.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5