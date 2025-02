Desemprego no Brasil: economista coloca renda média 'abaixo da inflação' como ponto de atenção

O economista Denis Medina analisou, durante o Conexão Record News desta sexta-feira (31), os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre o desemprego no Brasil, que fechou 2024 em 6,6% – a menor taxa registrada desde 2012. Para o especialista, os números inspiram otimismo para o cenário econômico.



Além da expansão da força de trabalho, o professor destacou o aumento da contratação no regime formal, pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Um ponto de atenção, no entando, é o crescimento da renda média do trabalhador, que ficou abaixo da inflação no período, reduzindo o poder de compra da população.