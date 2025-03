Inscrição para concurso da Susep com salário inicial de R$ 18 mil termina nesta segunda-feira Concurso oferece 75 oportunidades para Brasília e São Paulo para cargo de analista técnico Economia|Do R7, em Brasília 10/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h12 ) twitter

Cebraspe é o organizador da seleção Arquivo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso da Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabam às 18h desta segunda-feira (10). A seleção oferece 75 vagas efetivas para cargo de analista técnico, com remuneração inicial de R$ 18 mil. As oportunidades serão distribuídas para Brasília e São Paulo, e os aprovados serão regidos pela lei 8.112.

Os interessados devem se candidatar no site do Cebraspe, organizador do concurso. Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o cargo, a especialidade e a localidade da vaga pretendida, além da cidade em que realizará as provas. A taxa é de R$ 150.

Confira o edital aqui

A Susep é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda e tem como principal função regular, supervisionar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil.

De acordo com o edital, as oportunidades serão distribuídas entre as áreas de contabilidade pública (3 vagas); direito, políticas públicas e desenho institucional (12 vagas); supervisão e regulação de mercado (30 vagas); e tecnologia da informação e ciência de dados (30 vagas).

Para concorrer à especialidade de contabilidade pública, é necessário possuir graduação em ciências contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Já para as demais áreas, é exigido apenas nível superior completo em qualquer curso reconhecido pelo Ministério da Educação.

As provas objetivas ocorrerão em 8 de junho em todas as capitais do 26 estados, além do DF. Serão 130 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 80 de específicos. Os candidatos também terão prova discursiva a avaliação de títulos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade prorrogação por mais dois, após a divulgação da lista de aprovados.