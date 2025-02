Superintendência de Seguros Privados tem concurso com 75 vagas e salário de R$ 18 mil Concurso oferece oportunidades para Brasília e São Paulo para cargo de analista técnico; inscrições começam em 17 de fevereiro Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições começam em 17 de fevereiro Arquivo/Agência Brasil

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) lançou o edital do seu concurso nesta terça-feira (11), com 75 vagas imediatas para o cargo de analista técnico. A seleção oferece salário inicial de R$ 18 mil, e oportunidades em Brasília e São Paulo.

O concurso será organizado pelo Cebraspe, e as inscrições ocorrem entre 17 de fevereiro e 10 de março. A taxa de inscrição é de R$ 150, sendo que o pagamento pode ser feito até 28 de março.

Os cargos

De acordo com o edital, o cargo de analista técnico será distribuído em quatro áreas, sendo 3 vagas para contabilidade pública, 12 para direito, políticas públicas e desenho institucional, 30 para supervisão e regulação de mercado e mais 30 para tecnologia da informação e ciência de dados.

Para concorrer à vaga de contabilidade pública, é preciso ter graduação em ciências contábeis. Os demais cargos exigem nível superior em qualquer área.

‌



As provas objetivas ocorrerão em 8 de junho em todas as capitais do 26 estados, além do DF. Serão 130 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 80 específicos. Os candidatos também terão prova discursiva a avaliação de títulos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade prorrogação por mais dois, após a divulgação da lista de aprovados.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles