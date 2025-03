Concurso STM: Cebraspe diminui prazo para inscrições e altera data da prova Inscrições para concurso com salários de até R$ 14,8 mil começam nesta sexta-feira (7); confira novo cronograma Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 22h53 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h55 ) twitter

As inscrições para o concurso do STM começam nesta sexta-feira (7) Agência Brasil

O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca responsável pelo concurso do STM (Superior Tribunal Militar), publicou uma retificação do certame nesta quinta-feira (6). O documento altera algumas datas importantes da seleção, como o período de inscrições e a data da prova.

As inscrições para o concurso continuam começando nesta sexta-feira (7) a partir das 10h, pelo site do Cebraspe. No entanto, o prazo para se candidatar ficou mais curto, agora termina em 28 de março, sete dias antes do previsto no primeiro edital. As provas objetivas e discursivas também foram antecipadas em uma semana. A nova data das avaliações será em 1° de junho.

Com as mudanças, quase todas as datas do cronograma tiveram que ser alteradas. No dia 16 de abril será divulgado o resultado de quem teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição aceita e no dia 22 do mesmo mês termina o prazo para pagamento da taxa de inscrição.

Já a consulta aos locais de prova estará disponível em 16 de maio. Os resultados finais das provas objetivas serão divulgados em 30 de junho e da prova discursiva em 2 de julho.

Veja o novo cronograma

Período de inscrição: de 7 a 28 de março

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 8 e 9 de abril

Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 16 de abril

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 22 de abril

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 1° de junho

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 3 a 5 de junho

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas: 30 de junho

Divulgação do edital de resultado provisório na prova discursiva: 2 de julho

Concurso do STM

O concurso oferece 80 vagas mais a formação de cadastro reserva para técnicos e analistas judiciários. A remuneração inicial varia de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. A taxa de inscrição custa de R$ 80 a R$ 120.

