Lula ou Flávio Bolsonaro? Fabio Shius fala sobre o futuro do seu dinheiro Especialista financeiro explica como as propostas econômicas dos candidatos à Presidência podem impactar seu bolso

Especialista financeiro Fabio Shius fala sobre a relação do seu dinheiro com a eleição presidencial divulgação/Fabio Shius

O especialista financeiro Fabio Shius alerta que a disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial pode levar milhares de brasileiros a um comportamento preocupante: adiar decisões e paralisar a própria vida financeira diante das incertezas políticas.

Ele explica que na ilusão de que o próximo presidente resolverá os problemas do país num passe de mágica, muita gente congela os planos, entra em pânico com os investimentos ou, pior, terceiriza o seu futuro financeiro para os políticos.

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Segundo Shius, esse é o bloqueio mental perfeito para quem se recusa a ser amigo do seu dinheiro. A verdade é que a economia funciona de um jeito bem diferente do que os palanques sugerem. As decisões tomadas em Brasília causam um efeito dominó que, invariavelmente, termina na mesa da sua cozinha.

O especialista explica que a forma como o governo escolhe gastar ou economizar dita o rumo da inflação e a direção da taxa Selic. É essa engrenagem fria que define se o financiamento do seu carro vai caber no orçamento ou se o limite do cheque especial vai virar uma armadilha.

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Para quebrar essa dependência emocional e trazer a responsabilidade de volta para o seu bolso, ele diz que você precisa entender o que está em jogo.

Confira as orientações de Fabio Shius para tomar decisões financeiras mais conscientes e evitar erros em meio ao cenário eleitoral:

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A ilusão da canetada: por que nenhum presidente acorda de bom humor e simplesmente abaixa o preço da carne ou da gasolina do dia para a noite.

por que nenhum presidente acorda de bom humor e simplesmente abaixa o preço da carne ou da gasolina do dia para a noite. A conta do Estado Maior (Cenário Lula): como a injeção rápida de dinheiro na economia e o foco em gastos públicos podem cobrar um preço altíssimo através da inflação e da explosão dos juros.

como a injeção rápida de dinheiro na economia e o foco em gastos públicos podem cobrar um preço altíssimo através da inflação e da explosão dos juros. O aperto do Estado Menor (Cenário Flávio Bolsonaro): por que enxugar a máquina pública e apostar na iniciativa privada gera um período de “seca” inicial até que o alívio realmente apareça no bolso do trabalhador.

por que enxugar a máquina pública e apostar na iniciativa privada gera um período de “seca” inicial até que o alívio realmente apareça no bolso do trabalhador. A regra de ouro da proteção: os 3 passos urgentes (e contra intuitivos) que você deve dar hoje, independentemente de quem vencer nas urnas, para não ver seu patrimônio afundar.

Shius garante que a política, o governo e o presidente mudam, mas a sua fatura do cartão continua chegando todos os meses. Não seja mais um que fica sentado esperando a poeira baixar.

Quer descobrir a análise completa dos dois cenários e o passo a passo exato do que fazer com as suas finanças hoje mesmo? Assista ao vídeo abaixo:

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