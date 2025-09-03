Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio; veja as dezenas As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 02/09/2025 - 21h07 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h07 ) twitter

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (2), em São Paulo. O concurso 2.909 teve os seguintes números sorteados: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 33 milhões no próximo concurso, na quinta-feira (4).

Os 5 acertos tiveram 19 apostas ganhadoras, que receberão R$ 81.227,49 cada. Já os 4 acertos registraram 1.815 vencedores, com prêmio de R$ 1.401,61 para cada.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

‌



Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

