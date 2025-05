Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas e prêmio acumula em R$ 100 milhões Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal neste sábado (17) foram: 05 - 06 - 15 - 17 - 31 - 53 Economia|Do R7 17/05/2025 - 21h18 (Atualizado em 17/05/2025 - 21h20 ) twitter

Sorteio aconteceu na noite deste sábado (17) Reprodução/YouTube @canalcaixa

Ninguém acertou o sorteio do prêmio de R$ 68 milhões da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (17), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

O concurso 2.864 teve os seguintes números sorteados: 05 - 06 - 15 - 17 - 31 - 53.

Dessa forma, o próximo sorteio acontece na terça-feira (20) e a expectativa do prêmio é de R$ 100 milhões.

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

