Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13,1 milhões nesta terça-feira; veja as dezenas As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 02/09/2025 - 20h02 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h02 )

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.05.2024

A Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 13,1 milhões nesta terça-feira (2), em São Paulo. O concurso 2.909 teve os seguintes números sorteados: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

