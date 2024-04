Mês do Consumidor Casas Bahia: compre hoje com até 70% de desconto Cliente pode ainda parcelar a compra em até 30 vezes fixas no cartão da marca; aproveite!

Economia|Do R7 Conteúdo e Marca 15/03/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/04/2024 - 09h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share