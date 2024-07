Ninguém a certa as seis dezenas e Mega-Sena vai a R$ 72 milhões; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 25/07/2024 - 21h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 21h00 ) ‌



Mega-Sena tem aposta simples de R$ 5 DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO - 17.07.2024

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (25). Com isso, o prêmio principal ficou acumulado pela 8ª rodada consecutiva e poderá pagar R$ 72 milhões no próximo sorteio, no sábado (27). O concurso 2.753 teve os seguintes números sorteados: 06 - 26 - 31 - 46 - 52 - 55.

Os cinco acertos tiveram 45 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 78.111,86 para cada. Já os quatro acertos registraram 3.695 ganhadores, que vão receber R$ 1.358,99 cada um.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples da modalidade é de R$ 5.

Os sorteios são realizados sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.