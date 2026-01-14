‘O orçamento não tem a realidade do que acontece na economia brasileira’, diz economista Miguel Daoud diz que o Brasil é o único país onde ‘as receitas correm atrás das despesas’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula tem até 14 de outubro para sancionar a lei orçamentária de 2026, prevendo despesas de R$ 6,5 trilhões.

Economista Miguel Daoud destaca que o Brasil é o único país onde as receitas ficam atrás das despesas.

94% do orçamento estão comprometidos com despesas obrigatórias e quase 40% das sobras são destinadas a emendas parlamentares.

Daoud afirma que o orçamento pode ser considerado uma "obra de ficção", não refletindo a realidade econômica do país.

O presidente Lula tem até esta quarta-feira (14) para sancionar a lei orçamentária de 2026, que define quais serão as receitas do governo e onde o dinheiro será gasto. A lei orçamentária prevê despesas totais de R$ 6,5 trilhões para o ano. A expectativa é que R$ 11 bilhões sejam vetados por Lula.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), o economista Miguel Daoud diz que o Brasil é o único país do mundo em que as receitas correm atrás das despesas: “Esses R$ 6,5 trilhões têm embutido aí a rolagem da dívida, que chega a quase R$ 2 trilhões. Mas quando você pega a despesa com receita, 94% do orçamento estão comprometidos com despesas obrigatórias. E o pouco que sobra, quase 40% são destinados a emendas parlamentares”, explica.

O especialista conclui que o que sobra do orçamento é “absolutamente nada”. Segundo ele, o presidente Lula vai cortar R$ 11 bilhões do orçamento para poder equalizar despesa e receita, mas muitas despesas estão fora do arcabouço fiscal: “Eu diria que o orçamento pode ser uma obra de ficção. Ele não tem a realidade do que acontece na economia brasileira”, finaliza.

