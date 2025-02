Pagamento de boletos poderá ser feito por Pix a partir de 3 de fevereiro, diz BC Além da nova modalidade, que entra em vigor por uma resolução do Banco Central, será criado o boleto dinâmico Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 13h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modalidade entra em vigor no dia 3 de fevereiro Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A partir de 3 de fevereiro , os boletos poderão ser pagos via Pix, por um QR Code específico que constará no documento. Além da nova modalidade, que entra em vigor por uma resolução do BC (Banco Central) , será criado o boleto dinâmico, usado na negociação de títulos representativos de dívidas entre empresas.

“Assim, serão incorporadas a agilidade, a conveniência e a grande aceitação do Pix à experiência do uso do boleto de pagamento, instrumento amplamente utilizado e objeto de diversos aperfeiçoamentos de segurança ao longo dos últimos anos”, informou o Banco Central.

Segundo o BC, algumas instituições já oferecem a possibilidade de pagar boleto utilizando QR Code. Porém, com a regulamentação, o banco diz que a modalidade será mais ampla com o estabelecimento de responsabilidade entre todos os participantes.

“A possibilidade de pagamento do boleto por meio do Pix e a criação do boleto dinâmico têm como objetivo modernizar esse instrumento de pagamento [boleto], trazendo mais conveniência e segurança tanto para o pagador quanto para o recebedor dos recursos”, disse Ricardo Vieira Barroso, Chefe de Divisão no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do BC.

‌



Boleto dinâmico

Em relação ao boleto dinâmico, o banco informou que a nova modalidade trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobranças representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural, por exemplo.

“Para garantir o correto direcionamento dos recursos pagos de forma automática, o boleto dinâmico será vinculado ao título, emitido digitalmente em sistemas autorizados pelo BC”, diz.

‌



Por fim, a autoridade monetária informou que, por meio de uma instrução normativa a ser editada, será definido quais os tipos de ativos financeiros a cobrança do boleto dinâmico poderá ser feita. Em um primeiro momento, é esperado que o boleto dinâmico possa ser vinculado a duplicatas escriturais e a recebíveis imobiliários.

“O devedor utilizará o mesmo boleto que lhe foi apresentado por meio físico ou eletrônico para cumprir, de forma automática, a sua obrigação de realizar o pagamento ao legítimo credor de uma duplicata escritural, por exemplo, sem que o financiador que adquiriu o título precise trocar de instrumento de pagamento para receber os recursos negociados”, completa.

‌