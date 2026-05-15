Por que o consórcio de imóvel tem atraído quem busca investir com planejamento? Mesmo sendo amplamente utilizado no Brasil o consórcio ainda gera questionamentos, confira como o sistema funciona

Consórcio de imóveis pode ser uma alternativa interessante para quem tem perfil planejador e não está com pressa para adquirir um bem Kentaroo Tryman/GettyImages

Você já considerou usar o consórcio para adquirir um imóvel, mas ficou em dúvida se essa é realmente uma boa escolha?

Apesar de ser uma modalidade bastante tradicional no Brasil, o consórcio ainda gera questionamentos, principalmente entre quem busca segurança e previsibilidade na hora de investir. A verdade é que ele pode ser uma alternativa interessante para quem tem perfil planejador e não está com pressa para adquirir um bem.

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Entender como esse sistema funciona é o primeiro passo para avaliar se ele faz sentido para os seus objetivos.

Como surgiu o consórcio e por que ele é seguro?

O consórcio surgiu no Brasil na década de 1960, como uma solução colaborativa para aquisição de bens de maior valor. Desde então, consolidou-se como uma das principais formas de planejamento financeiro no país. Hoje, o sistema é regulamentado pelo Banco Central, o que garante regras claras, fiscalização constante e mais segurança para os participantes.

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Na prática, o consórcio funciona como um grupo de pessoas que contribuem mensalmente para formar um fundo comum. Ao longo do prazo, os participantes são contemplados com a carta de crédito, que pode ser utilizada para adquirir o imóvel desejado.

E aqui está um ponto importante: a contemplação é garantida, desde que o participante cumpra com os pagamentos até o final do prazo.

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Sorteio, lance e estratégia: como funciona na prática

Além dos sorteios mensais, existe também a possibilidade de tentar antecipar a contemplação por meio dos lances. O participante pode ofertar um valor como lance, aumentando suas chances de ser contemplado naquele mês. Existem diferentes tipos de lance, e algumas administradoras oferecem alternativas que tornam essa estratégia ainda mais acessível.

É o caso do lance embutido, por exemplo, em que é possível utilizar uma parte do próprio valor da carta de crédito como oferta. Na prática, isso permite tentar antecipar a contemplação sem a necessidade de ter um valor extra disponível no momento.

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Consórcio de imóvel: mais do que comprar, uma forma de investir

O consórcio de imóvel pode ser utilizado para diferentes finalidades: compra de casas, apartamentos (prontos ou na planta), terrenos e até imóveis comerciais.

Mais do que viabilizar a conquista da casa própria, ele também tem ganhado espaço como ferramenta de investimento e construção de patrimônio.

“O consórcio de imóvel atende tanto quem busca a casa própria quanto quem enxerga no imóvel uma forma estratégica de investir. É uma solução que permite construir patrimônio de forma planejada, sem pagar juros, e com mais previsibilidade no longo prazo”, afirma Thiago Guerra, vice-presidente do Consórcio Embracon.

Nesse contexto, o consórcio se destaca principalmente para quem busca organização financeira e uma alternativa ao financiamento.

Planejamento financeiro como diferencial

Um dos principais atrativos do consórcio é justamente a ausência de juros, o que, no longo prazo, pode representar uma diferença significativa no custo total do imóvel.

Mas é importante entender que essa economia está diretamente ligada a outro fator: disciplina. “O consórcio evoluiu: deixou de ser só uma alternativa de compra e passou a ser uma ferramenta estratégica de planejamento financeiro. Nosso papel é conectar o desejo do cliente à disciplina necessária para realizá-lo com segurança”, reforça Thiago.

Além disso, existe a taxa de administração, cobrada pelas administradoras para viabilizar a gestão do grupo, um ponto que deve sempre ser considerado na decisão.

Por que o consórcio ainda faz sentido hoje?

Mesmo com a oferta de crédito no mercado, o consórcio continua sendo uma alternativa relevante no Brasil.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que milhões de brasileiros participam ativamente de consórcios, com destaque para o segmento de imóveis, que segue em crescimento.

Isso acontece porque o modelo atende especialmente quem:

Quer evitar pagar juros

Não deseja dar entrada imediata

Prefere construir patrimônio com planejamento

Tem flexibilidade de tempo para aquisição

Vale a pena? Depende do seu perfil

O consórcio pode ser uma excelente estratégia, desde que seja escolhido com consciência. Antes de entrar, é fundamental entender:

Como funciona a contemplação (por sorteio e lance)

Qual é o prazo do grupo

Quais taxas estão envolvidas

E se esse modelo faz sentido para o seu momento de vida

Mais do que uma alternativa “sem juros”, o consórcio é uma ferramenta de planejamento. Por isso, avaliar simulações, entender os detalhes do contrato e escolher uma administradora sólida e reconhecida no mercado são passos essenciais para uma experiência segura e alinhada aos seus objetivos.

*As informações acima são de responsabilidade do anunciante. O Portal R7 não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste conteúdo.