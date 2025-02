Produção de carnes no Brasil ultrapassa 31 milhões de toneladas em 2024 Destaque para a carne bovina que atingiu, em 2024, a produção de 10,91 milhões de toneladas, o maior volume já registrado Economia|Do R7, em Brasília 27/01/2025 - 11h15 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h48 ) twitter

Produção de carnes no Brasil bate recorde © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A produção de carnes bovina, suína e de aves no Brasil alcançou 31,57 milhões de toneladas em 2024, marcando o maior nível já registrado na série histórica da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Para 2025, a estimativa é que o volume total se mantenha estável, com uma projeção de 31,56 milhões de toneladas, sustentado por aumentos na produção de carne suína e de aves.

Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (27) pela estatal.

A produção de carne suína ultrapassou 5 milhões de toneladas desde 2022, registrando 5,36 milhões de toneladas em 2024, o maior volume da história. Esse aumento tem permitido maior inserção no mercado externo, com exportações recordes de 1,32 milhão de toneladas no último ano. Mesmo com a menor demanda da China, países como Filipinas (+100%), Chile (+29%), Japão (+131%), Cingapura (+23%) e México (+51%) se destacaram como principais compradores, impulsionando o setor.

Para 2025, a projeção é de um novo aumento de 3,1% na produção, podendo atingir 5,53 milhões de toneladas. Esse crescimento deve beneficiar tanto o mercado interno, com uma oferta estimada de 4,19 milhões de toneladas, quanto o mercado externo, onde as exportações podem chegar a 1,36 milhão de toneladas, representando mais um marco na série histórica da Conab.

Carne de aves

A produção de carne de aves também segue em alta, com o fechamento de 2024 estimado em 15,31 milhões de toneladas. Apesar da redução de 18% nas exportações para a China, compensada pela demanda crescente de mercados como México (+23%), Iraque (+18%) e Chile (+44%), as vendas externas totalizaram 5,16 milhões de toneladas. A oferta interna também permaneceu robusta, superando 10 milhões de toneladas.

Segundo a estatal, para 2025, a produção de aves deve atingir um novo recorde, com 15,66 milhões de toneladas previstas. As exportações também devem crescer 2,9%, totalizando 5,31 milhões de toneladas. Mesmo com maior volume exportado, o mercado interno permanecerá abastecido, com uma oferta projetada de 10,35 milhões de toneladas.

Carne bovina

A produção de carne bovina em 2024 atingiu 10,91 milhões de toneladas, o maior volume já registrado. As exportações cresceram, passando de 3,03 milhões de toneladas em 2023 para 3,78 milhões de toneladas em 2024. A China manteve sua posição como principal destino, com 46% das compras, seguida pelos Estados Unidos (8%) e Emirados Árabes Unidos (4,6%), que aumentaram suas importações em 52% e 72%, respectivamente. No mercado interno, a disponibilidade alcançou 7,19 milhões de toneladas.

Em 2025, com o início da reversão do ciclo e maior retenção de fêmeas, a produção bovina deve cair para 10,37 milhões de toneladas, ainda assim o segundo maior volume da série histórica. As exportações, no entanto, devem continuar aquecidas, com projeção de 3,86 milhões de toneladas. A oferta interna ficará em torno de 6,58 milhões de toneladas, semelhante ao registrado em 2023. A redução será compensada pelos aumentos produtivos de carne suína e de aves, mantendo a disponibilidade total de proteínas per capita acima de 102 kg/habitante/ano.

Produção de ovos

No setor de ovos, a produção em 2024 atingiu 45,8 bilhões de unidades, um aumento de 11% em relação a 2023. Para 2025, a estimativa é de um crescimento mais moderado, de 4,8%, com produção projetada de 48 bilhões de unidades. Se confirmado, será um novo recorde, consolidando o Brasil como um dos principais produtores globais de ovos para consumo.