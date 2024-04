Economia |Do R7, em Brasília

Receita recebeu 501 mil declarações do Imposto de Renda 2024 em duas horas Segundo a pasta, 43,8% dos contribuintes utilizaram a forma pré-preenchida; prazo de entrega vai até 31 de maio

Prazo para envio começou nesta sexta-feira (Joédson Alves/Agência Brasil)

A Receita Federal recebeu até as 10h30 desta sexta-feira (15) 501.011 declarações do Imposto de Renda 2024. Os documentos começaram a ser entregues às 8h. Segundo o órgão, 43,6% dos contribuintes usaram a versão pré-preenchida, que disponibiliza várias informações úteis que facilitam o preenchimento. Os brasileiros obrigados a prestar contas com o Leão tem até 31 de maio para enviar a documentação (confira detalhes abaixo). A Receita Federal espera receber neste ano 43 milhões de documentos.

Segundo o painel de estatísticas da Receita, 82% dos contribuintes preferiram baixar o programa, enquanto 12% enviaram a documentação pela nuvem e 6% pelo celular.

A maioria das pessoas que já declararam escolheram a versão simplificada, com 56,8%. Sobre o perfil do brasileiro que já prestou contas com a Receita, 36,9% eram mulheres, e a média de idade ficou em 46 anos

Dos documentos já recebidos, 89,33% tem direito a restituição, enquanto 5,58% vão pagar o imposto.

Confira o ranking de estados com mais declarações enviadas

1- São Paulo: 98.684

2- Rio de Janeiro: 29.672

3- Minas Gerais: 29.374

4- Paraná: 17.567

5- Bahia: 17.209

Imposto de Renda 2024

A ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida é uma das novidades deste ano. Nessa modalidade, a declaração já começa com várias informações úteis que facilitam o preenchimento. Além disso, ela faz parte da lista de prioridades para receber a restituição nos primeiros lotes.

Outra mudança é a atualização dos limites de obrigatoriedade para entrega da declaração. O limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Quem recebeu mais que esse valor na soma de todo o ano passado será obrigado a apresentar a declaração.

O teto para rendimentos isentos e não tributáveis também mudou. Este ano, ele passou de R$ 40 mil para R$ 200 mil. Com isso, muitos contribuintes com determinados tipos de ganhos de capital, como a venda de imóveis, lucros e dividendos recebidos, indenizações por rescisão de contrato de trabalho e outros tipos de receitas, até o limite estabelecido, não estarão obrigados a entregar a declaração.