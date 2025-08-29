Setor público tem déficit de R$ 66,6 bilhões em julho, e dívida bruta sobe para 77,6% do PIB Resultado fiscal foi impactado pelo déficit primário e pelos juros elevados, segundo dados do Banco Central Economia|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 09h40 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Setor público registrou um d‍éficit primário de R$ 66,6 bilhões em julho, pior que o mesmo mês de 2024.

O Governo Central teve um déficit de R$ 56,4 bilhões, enquanto os governos regionais e estatais somaram R$ 8,1 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente.

A dívida bruta do governo geral alcançou 77,6% do PIB, totalizando R$ 9,6 trilhões, com aumento influenciado por juros e desvalorização cambial.

Em 12 meses, o saldo nominal negativo somou R$ 968,5 bilhões, ou 7,86% do PIB, indicando piora nas contas públicas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Contas do setor público acumularam déficit primário de R$ 27,3 bilhões em 12 meses FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO - 29.01.2025

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 66,6 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta sexta-feira (29). O resultado representa piora em relação ao mesmo mês de 2024, quando o déficit havia sido de R$ 21,3 bilhões.

O desempenho negativo foi puxado principalmente pelo Governo Central, que somou déficit de R$ 56,4 bilhões. Já os governos regionais e as estatais apresentaram saldos negativos de R$ 8,1 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente.

Nos últimos 12 meses encerrados em julho, as contas do setor público consolidado acumularam déficit primário de R$ 27,3 bilhões, o equivalente a 0,22% do PIB (Produto Interno Bruto).

No mesmo período até junho, havia superávit de R$ 17,9 bilhões.

Juros e resultado nominal

Os juros nominais apropriados somaram R$ 109 bilhões em julho, contra R$ 80,1 bilhões no mesmo mês do ano anterior. Segundo o BC, a alta foi influenciada pelo maior endividamento líquido e pela elevação da taxa Selic.

No acumulado em 12 meses, as despesas com juros alcançaram R$ 941,2 bilhões, ou 7,64% do PIB. Um ano antes, estavam em R$ 869,8 bilhões (7,63% do PIB).

Combinando o resultado primário e os juros, o déficit nominal chegou a R$ 175,6 bilhões em julho. Em 12 meses, o saldo negativo somou R$ 968,5 bilhões, o equivalente a 7,86% do PIB, ante 7,3% no período até junho.

Dívida em alta

A dívida líquida do setor público atingiu 63,7% do PIB em julho, totalizando R$ 7,9 trilhões. O aumento de 0,8 ponto percentual no mês refletiu, principalmente, os juros apropriados e o déficit primário, atenuados por fatores como a variação do PIB nominal e a desvalorização cambial de 2,7%.

Já a dívida bruta do governo geral avançou para 77,6% do PIB, equivalente a R$ 9,6 trilhões, também em julho. O indicador subiu 0,9 ponto percentual em relação a junho, influenciado sobretudo pelos juros, pelas emissões líquidas de dívida e pelo efeito da desvalorização cambial.

No acumulado do ano, a dívida bruta subiu 1,1 ponto percentual, em grande parte devido à incorporação dos juros, parcialmente compensada pelo crescimento do PIB nominal e pela valorização cambial.

