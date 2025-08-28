‘Não somos tão grandes, ricos nem temos armas, mas temos orgulho’, diz Lula em referência a Trump Ao citar Bolsonaro, Lula afirmou novamente que Trump também seria julgado se invasão ao Capitólio tivesse ocorrido no Brasil Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 19h34 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula comentou julgamento de Bolsonaro, que começa na semana que vem Antonio Cruz/Agência Brasil - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a declarar nesta quinta-feira (28) que “quem manda no Brasil é o povo brasileiro”, em referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Nós não somos tão grandes, não somos tão ricos, não temos tantas armas, não temos tanto dinheiro, mas nós aprendemos uma coisa. Aprendemos que nós somos um povo orgulhoso e quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Mais ninguém manda neste país”, destacou o presidente.

As falas de Lula ocorrem na esteira do tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros. A taxa de 50% foi anunciada pelo norte-americano em 9 de julho e começou a valer em 6 de agosto.

Em agenda fechada no Palácio do Planalto, o petista comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal), marcado para começar na próxima terça-feira (2).

‌



Ao citar Bolsonaro, Lula afirmou novamente que Trump também seria julgado se o episódio de invasão ao Capitólio tivesse ocorrido no Brasil.

“Esse julgamento não tem uma denúncia de ninguém da oposição. Esse julgamento vai se dar com base nos autos, apurados, porque a quadrilha desmanchou. E todo mundo sabe o que aconteceu, quem é que delatou, quem é que acusou. Todo mundo sabe o que aconteceu no 8 de Janeiro, todo mundo sabe da bomba no aeroporto [de Brasília]. Todo mundo sabe dos documentos incentivando a minha morte, a do Alckmin, a do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe disso. É isso que vai ser julgado. E eu disse ao presidente Trump [em entrevista], se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu no Capitólio, ele também estaria sendo julgado”, criticou o brasileiro.

‌



Tarifaço

Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou o plano de contingência para socorrer os setores mais afetados.

Nesta semana, o governo de Lula da Silva contratou o escritório de advocacia norte-americano Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para atuar nos Estados Unidos e representar o Brasil nas ações que envolvem o tarifaço.

‌



O contrato, feito por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), poderá custar, no máximo, US$ 3,5 milhões, cerca de R$ 19 milhões, por até 48 meses.

O escritório vai representar o Estado brasileiro diante de ações administrativas e judiciais, tanto com órgãos quanto com autoridades.

Julgamento de Bolsonaro

A pouco dias para o início do julgamento de Bolsonaro e sete aliados na ação que apura a trama golpista, o STF concentra esforços para evitar o adiamento do caso.

Os réus do grupo — conhecido como o “núcleo crucial” da trama golpista — são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023 e respondem por crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

O julgamento será na Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

As sessões começam em 2 de setembro, mas o colegiado também reservou os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro para julgar o caso.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp