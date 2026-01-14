Taxa do cartão de crédito ‘é um ciclo perverso’, avalia economista sobre o endividamento da população
Estudo mostra que 85,1% dos casos de pessoas inadimplentes se dão por conta da modalidade de pagamento
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Uma pesquisa realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens) mostrou que os brasileiros estão mais endividados. Segundo o levantamento, o cartão de crédito segue como a principal causa de atrasos no pagamento, com 85,1% casos, seguido do carnê de parcelamento, com 16,2%.
Os dados divulgados também expõem um dado alarmante: em dezembro de 2025, o nível de endividamento da população brasileira foi de 78,9%, o maior para o mês em toda a série histórica, apesar de uma diminuição em relação ao mês anterior. Em comparação ao mesmo período em 2024, o último mês do ano passado mostrou um aumento de 2,3 pontos percentuais nos devedores.
Apesar da Selic, taxa básica de juros, estar em 15% ao ano, o economista Miguel Daoud aponta que na realidade o que pesa no bolso são as taxas dos juros rotativos dos próprios bancos, que podem atingir a casa dos 400%.
“Porque se você se endivida com uma taxa de 450%, 400%, você não vai pagar. Então aí o banco fala ‘Opa, eles não vão pagar’. Mas o banco sabe que ele não vai pagar, aí já começa então a ratear isso para os outros que vão pegar dinheiro emprestado, vão usar o cartão que podem pagar. Então, na realidade, é um ciclo perverso que existe nessa questão do cartão de crédito”, comenta em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14).
No entanto, o economista aponta a importância da população conhecer seus direitos, ao lembrar que as operadoras de cartões e bancos não podem cobrar do cliente acima do dobro do valor devido. Caso ocorra a cobrança indevida, ele aconselha que a pessoa busque recursos para registrar uma reclamação, como no site Consumidor GOV, para fazer a negociação com valores devidos, assim como feirões de dívidas e campanhas realizadas por bancos como a Caixa, além da portabilidade para outra instituição.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!