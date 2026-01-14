Taxa do cartão de crédito ‘é um ciclo perverso’, avalia economista sobre o endividamento da população Estudo mostra que 85,1% dos casos de pessoas inadimplentes se dão por conta da modalidade de pagamento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A pesquisa da CNC revela que 85,1% dos inadimplentes devem suas dívidas ao uso do cartão de crédito.

Em dezembro de 2025, o endividamento da população brasileira atingiu 78,9%, o maior nível para esse mês na história.

As altas taxas de juros rotativos nos cartões, que podem chegar a 400%, são identificadas como uma das principais causas do endividamento.

O economista Miguel Daoud alerta sobre a importância do conhecimento dos direitos do consumidor, como a proibição de cobrança acima do dobro do valor devido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pesquisa realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens) mostrou que os brasileiros estão mais endividados. Segundo o levantamento, o cartão de crédito segue como a principal causa de atrasos no pagamento, com 85,1% casos, seguido do carnê de parcelamento, com 16,2%.

Os dados divulgados também expõem um dado alarmante: em dezembro de 2025, o nível de endividamento da população brasileira foi de 78,9%, o maior para o mês em toda a série histórica, apesar de uma diminuição em relação ao mês anterior. Em comparação ao mesmo período em 2024, o último mês do ano passado mostrou um aumento de 2,3 pontos percentuais nos devedores.

‌



Nível de endividamento da população brasileira, em dezembro de 2025, foi de 78,9% — o maior da série histórica para o mês Reprodução/Record News

Apesar da Selic, taxa básica de juros, estar em 15% ao ano, o economista Miguel Daoud aponta que na realidade o que pesa no bolso são as taxas dos juros rotativos dos próprios bancos, que podem atingir a casa dos 400%.

“Porque se você se endivida com uma taxa de 450%, 400%, você não vai pagar. Então aí o banco fala ‘Opa, eles não vão pagar’. Mas o banco sabe que ele não vai pagar, aí já começa então a ratear isso para os outros que vão pegar dinheiro emprestado, vão usar o cartão que podem pagar. Então, na realidade, é um ciclo perverso que existe nessa questão do cartão de crédito”, comenta em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14).

‌



No entanto, o economista aponta a importância da população conhecer seus direitos, ao lembrar que as operadoras de cartões e bancos não podem cobrar do cliente acima do dobro do valor devido. Caso ocorra a cobrança indevida, ele aconselha que a pessoa busque recursos para registrar uma reclamação, como no site Consumidor GOV, para fazer a negociação com valores devidos, assim como feirões de dívidas e campanhas realizadas por bancos como a Caixa, além da portabilidade para outra instituição.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!