Tira-dúvidas IR 2024: Como declarar imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida?

Prazo para enviar o IR 2024 termina em maio

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de 2024 termina em 31 de maio. Ao menos 9 milhões de documentações foram entregues até o fim de maço. Com novas regras, todo brasileiro que teve rendimento acima de R$ 30.639,90 em 2023 é obrigado a declarar. Na série do R7 para esclarecer as principais dúvidas sobre o Imposto de Renda, a reportagem recebeu o seguinte questionamento: como faço para declarar um imóvel do programa Minha Casa, Minha Vida? Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, as parcelas pagas para o programa devem ser declaradas.

Como declarar imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida?

“Uma aquisição de imóvel na declaração de Imposto de Renda deverá ser declarada em bens e direitos, código do bem ora adquirido, seja uma casa, um apartamento, onde todos os valores pagos no ano como Sinal, custas de registros, inclusive as parcelas pagas do programa Minha Casa, Minha Vida serão somados anualmente, a cada montante pago dentro do exercício, para que seja somado ao custo de aquisição desse bem, incluindo nessas parcelas pagas os juros e taxas de financiamento. A cada ano das prestações pagas esse valor do bem será aumentado o valor do bem até sua quitação final.”

Imposto de renda

Para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, cerca de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas. Confira as principais informações abaixo: