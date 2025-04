Apenas 4 em cada 10 cursos de medicina atingem as notas mais altas de avaliação do MEC Entre as 309 graduações avaliadas, 40,4% obtiveram médias 4 e 5, ideais para cursos da área Educação|Do Estadão Conteúdo 11/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h59 ) twitter

Segundo Inep, maior parte das graduações na área de medicina tem nota 3, considerada regular Marcelo Camargo/Agência Brasil - 17.3.2025

Apenas quatro em cada dez cursos de medicina do país alcançaram em 2023 as notas mais altas no CPC (Conceito Preliminar de Cursos), índice do Ministério da Educação que avalia a qualidade das graduações. Entre as 309 graduações avaliadas, 40,4% obtiveram médias 4 e 5, ideais para cursos da área.

O número de cursos de medicina aumentou significativamente nos últimos anos. Entre os fatores por trás desse cenário, estão o programa Mais Médicos, que incentivou a abertura de graduações em cidades remotas e o grande retorno financeiro desses cursos.

Associações de classe e ligadas ao ensino superior privado têm se mobilizado no Congresso e no Judiciário em defesa de diferentes critérios para liberar mais escolas médicas.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão ligado ao ministério, divulgou nesta sexta-feira (11) os dados dos indicadores de qualidade do ensino superior referentes a 2023.

‌



Os números incluem dados do CPC, do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), do IGC (Índice Geral de Cursos) — que avalia as instituições —, e do IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado).

Neste ciclo, o Inep avaliou cursos da área de saúde e engenharias, como medicina, arquitetura, engenharia civil, fisioterapia, entre outras.

‌



Maior parte das graduações na área de saúde têm nota 3

As notas do CPC variam de 1 a 5, sendo as notas 4 e 5 as adequadas para cursos como medicina. O indicador avalia universidades públicas e privadas. Para construir a nota, o MEC considera o desempenho dos estudantes no Enade além de outros critérios, como dados sobre o corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos da graduação.

De acordo com os dados, a maior parte das graduações na área tem nota 3 (50,5%), considerada regular. Em seguida, 38,5% dos cursos avaliados têm conceito 4, e só seis cursos, o que corresponde a 1,9%, chegaram na nota máxima.

‌



No ano passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a criação de novos cursos e vagas na área devem atender ao edital do programa Mais Médicos, que considera a escassez de profissionais de saúde nas regiões do país, além de outras características.

O MEC quer mudar a forma como os cursos de Saúde são avaliados in loco. A ideia é que os avaliadores que visitam as faculdades consigam analisar com mais rigor a parte prática da formação.

No caso dos cursos de medicina, por exemplo, o MEC quer avaliar como é o aprendizado dos estudantes em cada um dos níveis de atuação na rede de saúde: a atenção básica e a especializada.

