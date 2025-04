Censo Escolar 2024 aponta redução nas matrículas na educação básica Ministério da Educação destaca melhorias na proporção professor-aluno JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h08 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h08 ) twitter

O Ministério da Educação divulgou o Censo Escolar 2024, revelando uma diminuição de mais de 215 mil matrículas na educação básica em comparação ao ano anterior. A maior queda foi registrada nos últimos anos do ensino fundamental, com cerca de 177 mil alunos a menos. Em contrapartida, o ensino médio teve um aumento de matrículas de 1,5%, atingindo um total de 7,8 milhões de estudantes.

A proporção de professores por aluno atingiu seu melhor índice em 17 anos, com um docente para cada 20 alunos, comparado a uma média de 28 alunos por professor em 2007. O crescimento no ensino médio foi particularmente expressivo em colégios de tempo integral e escolas públicas, com um aumento de quase 12%, somando 163 mil novos alunos. No ensino profissionalizante, houve um acréscimo de 229 mil matrículas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância das políticas públicas e programas como o “Pé de Meia”, que oferece bolsas para alunos do ensino médio como forma de reduzir a evasão escolar. Ele mencionou planos para expandir essas iniciativas para todas as séries da educação básica no país.

