Palavra do dia 07-08-2024: Quiprocó Significado de Quiprocó:Palavra popular muito usada com o significado de confusão. Nos tempos antigos, nos quais ainda se ia às "... Dicionário Informal|Do R7 07/08/2024 - 04h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 04h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-