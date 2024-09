Palavra do dia 08-09-2024: Chulapa Significado de Chulapa: Palavra do português tradicional, chulapa é uma coisa grande. Pode ser qualquer coisa, apesar de ser muito... Dicionário Informal|Do R7 08/09/2024 - 04h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 04h10 ) ‌



