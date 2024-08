Palavra do dia 19-08-2024: Catreva Significado de Catreva: Linguagem interna da Marinha do Brasil quando se referem a mulheres sem moral, tilangas, feias, toscas, piriguetes... Dicionário Informal|Do R7 19/08/2024 - 04h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 04h06 ) ‌



