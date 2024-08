Palavra do dia 21-08-2024: Hercúleo Significado de Hercúleo: Esforço grandioso, referente ao que Hércules, herói grego, fez ao realizar seus doze trabalhos. A mulher... Dicionário Informal|Do R7 21/08/2024 - 07h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 07h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-