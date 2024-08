Palavra do dia 29-08-2024: Pujante Significado de Pujante:Diz-se daquilo que tem grande força; possante; vigoroso; denodado; robusto; potente Consulte a matéria completa... Dicionário Informal|Do R7 29/08/2024 - 07h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 07h51 ) ‌



