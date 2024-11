Enem 2024: veja os assuntos que podem cair no primeiro dia de prova Exame terá questões de linguagens, ciências humanas e redação: leitura e interpretação de texto são fundamentais Enem|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h00 ) twitter

Primeira prova do Enem será em 3 de novembro Valter Campanato/Agência Brasil

A menos de uma semana para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será aplicado em 3 e 10 de novembro, os estudantes estão na reta final de estudos. De acordo com o edital, a primeira parte será composta por 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a redação. Para ajudar os estudantes a conseguirem uma boa nota, especialistas ouvidos pelo R7 falaram sobre os principais assuntos que podem cair no primeiro dia de prova (Veja abaixo).

Linguagens

Português

A prova de Linguagens é uma avaliação que vai exigir habilidades de leitura e de interpretação de texto sempre de forma crítica. Os textos que aparecem ao longo da prova buscam sempre abordar os tipos de gêneros textuais, figuras de linguagem, intertextualidade, semântica, além de interpretação de textos não verbais como gráficos, banners e pinturas.

O coordenador pedagógico Marcos Morris aconselha o participante ler com atenção os enunciados, grifar palavras e levar em consideração o contexto que o texto foi produzido.

‌



Literatura

Nas questões literárias, o candidato deve saber interpretar desde textos mais simples (pequenos textos, anúncios publicitários, por exemplo), até mais complexos, como prosa ou poemas.

‌



De acordo com o professor de redação e língua portuguesa Willian Wallemberg, é importante o candidato saber identificar os gêneros literários, as principais características básicas das escolas realistas, naturalistas e modernistas, e ter o conhecimento da literatura contemporânea.

Ele também ressaltou que, nas últimas edições, alguns autores têm aparecido com frequência, como Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Manuel Bandeira e Rubem Braga.

‌



Ciências Humanas

Geografia

A geografia é considerada uma ciência social que interpreta o mundo a partir da interação entre a sociedade e a natureza. Assim, o candidato precisa ficar atento na relação da disciplina com outros temas.

Segundo o professor Igor Aleixo, aspectos sociais requerem conhecimentos históricos, como as guerras que moldaram a realidade dos países e o impacto de diferentes governos na economia brasileira.

Além disso, há incidência de outras edições de questões relacionadas ao meio ambiente, urbanização, geografia agrária, industrialização, demografia, geopolítica e geografia física.

História

No Enem, eventos históricos são utilizados como base para refletir problemas contemporâneos, como questões sociais, raciais, de gênero e os direitos humanos, é o que explica o professor da disciplina Igor Vieira.

“Temas como a escravidão e os movimentos de resistência aparecem em questões que tratam de desigualdade racial no Brasil. Movimentos políticos como as Revoluções Liberais do século XIX, ou a ditadura militar no Brasil, podem servir para discutir democracia e autoritarismo nos dias de hoje. Assim, o exame convida os alunos a relacionarem passado e presente de forma crítica", explica.

O especialista também revelou que é comum a prova tratar sobre patrimônios culturais, conceitos de cidadania e democracia, e podem ser explorados desde a Antiguidade. Ele também aconselha o participante revisar a história em geral (Revoluções Industrial e Francesa, as Guerras Mundiais, Guerra Fria e seus desdobramentos).

Filosofia e Sociologia

Os temas de sociologia são essenciais para analisar e desenvolver argumentos sobre os problemas do país. Entre os assuntos mais cobrados estão: movimentos sociais, capitalismo, sociologia contemporânea e indústria cultural.

Na área filosófica, o professor Rafael Silva, explica que os principais assuntos abordados na prova são voltadas à filosofia clássica, como Sócrates, Platão e Aristóteles.

As duas disciplinas também podem fazer conexões com a redação e o conteúdo de história, e por isso os estudos para elas exigem organização. Rafael aconselha o candidato a fazer mapas mentais sobre os temas recorrentes.

Redação

Para terminar o dia, os alunos precisam escrever uma redação de 30 linhas. A prova terá a duração de 5 horas e 30 minutos, e por isso, o Enem exige uma organização do tempo para conseguir escrever um bom texto e entregar o cartão de resposta. Para isso, o R7 também separou dicas de como alcançar nota 1.000 na redação. (Veja aqui).

Consulta de locais de prova

Os candidatos já podem conferir os locais de provas na página do participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). No site, é possível ver o número de inscrição, data e local da prova. Nesta edição, 5.055.699 pessoas se inscreveram.

*Sob supervisão de Thays Martins